Минпромполитики прогнозирует рост цен на металлопродукцию

Министерство промышленной политики Украины прогнозирует возобновление роста цен на металлургическую продукцию на мировых рынках в августе на 1-5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил министр промышленной политики Украины Дмитрий КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, после значительного роста цен на металлургическую продукцию в январе-апреле. в мае на рынках наблюдалась стагнация и даже снижение цен на ее определенные виды.

Министр отметил, что, прогнозам экспертов, такая конъюнктура сохранится на протяжении июня-июля.