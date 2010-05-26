Минпромполитики прогнозирует рост цен на металлопродукцию
11:56, 26 мая 2010Промышленность
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В августе
Министерство промышленной политики Украины прогнозирует возобновление роста цен на металлургическую продукцию на мировых рынках в августе на 1-5%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил министр промышленной политики Украины Дмитрий КОЛЕСНИКОВ.
По его словам, после значительного роста цен на металлургическую продукцию в январе-апреле. в мае на рынках наблюдалась стагнация и даже снижение цен на ее определенные виды.
Министр отметил, что, прогнозам экспертов, такая конъюнктура сохранится на протяжении июня-июля.
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