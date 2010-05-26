Бойко опровергает информацию о продаже ММК им. Ильича

Генеральный директор ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» Владимир БОЙКО опровергает информацию о продаже предприятия.

Об этом В.БОЙКО заявил сегодня в интервью УНИАН, комментируя анонс о проведении пресс-конференции, посвященной продаже ММК им. Ильича. Анонс о пресс-конференции на тему «В.Бойко продал Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» был направлен сегодня СМИ.

“Это 100% ложь, какие-то рейдеры, которых нельзя посадить, пытаются получить контроль над предприятием. Рейдерская атака на предприятие идет уже больше года, мы даже собрание акционеров не можем провести”, - заявил В.БОЙКО.

При этом он подчеркнул, что структура собственников предприятия остается неизменной.

Как сообщал УНИАН, собрание акционеров ООО «ММК имени Ильича», запланированное на конец апреля этого года, было перенесено на более поздний срок.

Согласно информации, опубликованной на сайте газеты трудового коллектива ММК им. Ильича "Ильичевец", причиной переноса даты собрания послужило принятое 18 марта т.г. Донецким хозяйственным судом определение, которым регистрационной компании запрещается выдача реестра акционеров. "Этим определением суд, еще даже не приступив к рассмотрению вопроса, а лишь в обеспечение иска, в нарушение статьи 67 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, принимает решение, делающее невозможным проведение собрания акционеров открытого акционерного общества", - сказано в информации газеты.

«Ильичевец» также напоминает, что это уже не первое предварительное определение суда. Для аналогичного обеспечения иска на 14 тысяч акций суд еще 12 мая 2009 года принял постановление, которым запретил движение более 3 млрд. акций, чем явно превысил целесообразный уровень обеспечения требований. На предприятии убеждены в том, что все происходящее является цепью хорошо спланированной рейдерской атаки на акционерное общество.

Согласно информации газеты «Ильичевец», решение суда в обеспечение исков обжаловано.

ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

ММК им. Ильича по итогам 2009 года сократил производство основных видов продукции на 19,6-29,2% по сравнению с 2008 годом.

ОАО «ММК имени Ильича» - коллективное предприятие. Владельцем контрольного пакета акций ОАО (более 90%) является ЗАО «Ильич-Сталь». В свою очередь, учредителем ЗАО является организация арендаторов предприятия.