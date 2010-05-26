"Антонов" и российская ОАК создадут СП на равных условиях?

Украинский концерн «Антонов» и российское ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» фактически договорились о создании совместного предприятия на равных условиях.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА.

Он отметил, что договоренности были достигнуты в результате нескольких раундов переговоров между авиастроительными компаниями Украины и России. Документы о создании СП могут быть готовы уже к следующему заседанию рабочей группы по сотрудничеству Украины и России в области промышленности, которое может состояться в июле-августе.

«Мы предлагали создать СП на условиях 50 на 50. Это бы обеспечило равноправное партнерское сотрудничество. У Россиян было несколько другое предложение, однако мы долго дискутировали по этому поводу, и в конечном итоге россияне согласились с разумностью наших предложений, и согласились действовать именно так (создавать СП 50 на 50 - УНИАН)», - сказал Д.КИВА.

При этом он отметил, что создание СП не предусматривает передачу собственности и прав между компаниями. По его словам, СП будет координировать производство авиапродукции, кооперацию, маркетинг, а также продажу самолетов третьим странам.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель правления ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Алексей ФЕДОРОВ заявил, что украинские и российские авиапредприятия договорились о создании совместного предприятия по закупке материалов и комплектующих изделий для послепродажного обслуживания самолетов марки «Антонов».