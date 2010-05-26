Клюев: ежегодный объем инвестиций должен составлять 25 млрд. долл.

Ежегодный объем инвестиций в промышленные предприятия Украины, по оценке экспертов, должен составлять порядка 25 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр промышленной политики Украины Дмитрий КЛЮЕВ сегодня на совещании, посвященном вопросам развития промышленного производства в регионах.

При этом он отметил, что сегодня объем таких инвестиций в десятки раз меньше. Причиной отсутствия инвестиций, по мнению Д.КЛЮЕВА, являются регуляторные барьеры, высокий уровень коррупции в центре и в регионах, а также несовершенная законодательная база.