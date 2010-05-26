Азаров: государству рано отказываться от регулирующей роли

На сегодняшний день государству рано отказываться от регулирующей роли в развитии промышленности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на совещании, посвященном вопросам развития промышленного производства в регионах.

«Тот мощный кризис, который прошел у нас в стране и в мире в целом, да и отголоски этого кризиса говорят о том, что государству рано отказываться от своей регулирующей роли. Ясно совершенно, что в ближайшие годы будет переосмыслена роль и влияние государства на экономические процессы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что развитие событий в разных странах свидетельствует о том, что разрабатываются новые методы и новые подходы влияния государства на экономическую активность. «Естественно, что мы не должны остаться в стороне, учитывая нереформированность нашей экономики и то, что сегодняшний уровень экономики и нашей промышленности отсталый и консервировать то, что мы имеем, сохранять это - значит обрекать себя на дальнейшее отставание от развитых стран», - подчеркнул премьер.

Н.АЗАРОВ заявил, что недоволен материалами, подготовленными профильными министерствами и ведомствами.

«Я не очень удовлетворен этими материалами. Они составлены в традиционном для Кабинета министров стиле, с традиционным подходом: области, плюсы, минусы, проценты. Откровенно говоря, ни это меня сейчас интересует», - сказал он и обратился к участникам совещания с просьбой проинформировать его о реальной ситуации на каждом конкретном предприятии системы Министерства промышленной политики.

Н.АЗАРОВ отметил, что на сегодняшний день развитие промышленности тормозит чрезмерное административное регулирование и налоговое давление, и эти проблемы правительство должно решить как можно быстрее.