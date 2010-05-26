Азаров предлагает закрывать убыточные предприятия

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что стране не нужны промышленные предприятия, работающие с убытком, и предлагает рассмотреть вопрос о возможности их закрытия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совещании, посвященном вопросам развития промышленного производства в регионах.

«Нам ведь не нужна работа ради работы. Нам нужно, чтобы предприятия обеспечивали зарплатой своих работников, платили налоги в казну, создавали прибыль, за счет прибыли инвестировали в обновление и развитие… А предприятия, которые живут исключительно на дотации государства или в убыток из года в год, – возникает вопрос, а нужны ли такие предприятия нам? Может, проще их ликвидировать и создать новые рабочие места, найти кредиты и инвестиционный ресурс», – сказал Н.АЗАРОВ.