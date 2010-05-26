Новый собственник ММК им. Ильича намерен наращивать производство

Новый собственник ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» намерен наращивать объемы производства и не планирует сокращения штатов на предприятии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной покупке 90% акций ММК им. Ильича, представитель «Ривейн Лтд.» – одной из компаний, принявших участие в покупке акций меткомбината, Илья ГОРН.

По его словам, стратегия развития ММК им. Ильича уже утверждена новым собственником. «Она будет заключаться в наращивании объемов производства, увеличении заработной платы, которая сегодня на комбинате составляет менее половины заработной платы аналогичных предприятий в Украине. Кроме того, мы не допустим увольнений, которые анонсированы нынешним руководством ММК им. Ильича. Та интеграция, которую обеспечит новый собственник, не требует сокращения штатов предприятия», – отметил И.ГОРН.

В свою очередь, представитель кипрской компании «Формигос Холдинг Лтд.», также принимавшей участие в покупке ММК им. Ильича, Борис ПОДОЛЬСКИЙ отметил, что представляет интересы крупной российской финансово-промышленной корпорации, которая год назад совершила легитимную покупку 100% акций ЗАО «Ильич-Сталь».

«Как известно, этому ЗАО принадлежит 90% акций ММК им. Ильича. Покупка была осуществлена по очень значительной цене, выплата всей суммы уже произведена», – сказал он.

При этом Б.ПОДОЛЬСКИЙ отметил, что «в течение года мы не анонсировали эту сделку по нескольким причинам, в первую очередь по просьбе самого Владимира Семеновича БОЙКО (генеральный директор ММК им. Ильича – УНИАН). Мы предполагаем, что такая просьба была связана с тем, что Владимиру Семеновичу необходимо было время для того, чтобы решить ряд вопросов, связанных с корпоративными правами на предприятии. Речь идет об организации арендаторов ММК им. Ильича, в которой состоит многотысячный коллектив меткомбината, которому В.БОЙКО в течение многих лет обещал передать часть акций предприятия в счет их трудового участия».

Говоря о причинах, по которым новые собственники ММК им. Ильича приняли решение обнародовать информацию о покупке предприятия именно сегодня, Б.ПОДОЛЬСКИЙ заявил: «В последнее время появилась информация о планах руководства ММК им. Ильича провести сокращение трудового коллектива до 30 тыс. человек. По нашему мнению, поведение Владимира Семеновича как продавца акций комбината некорректно. Не в полном объеме выполнены процедуры, связанные с корпоративными правами, нам не была предоставлена возможность участвовать в управленческом процессе на предприятии. В этой связи мы и приняли решение объявить себя как покупателя, чтобы в дальнейшем совершить в правовом поле те действия, которые будут направлены на непосредственное руководство комбината».

При этом Б.ПОДОЛЬСКИЙ подчеркнул, что беспокойство трудового коллектива меткомбината им. Ильича относительно будущего предприятия совершенно безосновательно. «Во-первых, корпорация, которую мы представляем, имеет значительные ресурсы для решения любых вопросов, во-вторых, она достаточно социально ориентирована и понимает, что все обязательства перед трудовым коллективом, вне зависимости от того, кем они давались, должны быть выполнены.

Предварительно проанализировав ситуацию, связанную с выплатами, обещанными работникам комбината за акции в зависимости от трудового участия, мы можем говорить о том, что суммы этих выплат могли бы достигнуть 10 тыс. долл. на одного рабочего. Мы знаем, что на предприятии есть несколько десятков опытных менеджеров, и надеемся сотрудничать с ними без всяких проблем», – сказал Б.ПОДОЛЬСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ходе пресс-конференции представитель компании «Формигос Холдинг Лтд.» (Кипр) Б.ПОДОЛЬСКИЙ заявил о том, что 90% акций ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» были приобретены в интересах российской компании.

По его словам, компании «Формигос Холдинг Лтд.», «Ривейн Лтд.», а также несколько других компаний выкупили 100% акций ЗАО «Ильич-Сталь», которому принадлежат около 90% акций ММК им. Ильича.

При этом Б.ПОДОЛЬСКИЙ уточнил, что сделка была осуществлена в мае 2009 года, однако, согласно условиям подписанного между покупателем и продавцом договора, она не подлежала оглашению в течение одного года. По его словам, для российской компании, в интересах которой осуществлялась сделка, металлургия является профильным бизнесом. «Эта компания владеет металлургическими активами в Украине, но пока мы не имеем полномочий ее называть, – сказал Б.ПОДОЛЬСКИЙ и добавил: – Я надеюсь, что через две-три недели мы сможем предоставить более детальную информацию по поводу этой сделки».

Сегодня генеральный директор ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» Владимир БОЙКО опроверг информацию о продаже предприятия. «Это 100% ложь, какие-то рейдеры, которых нельзя посадить, пытаются получить контроль над предприятием. Рейдерская атака на предприятие идет уже больше года, мы даже собрание акционеров не можем провести», – заявил он и подчеркнул, что структура собственников предприятия остается неизменной.

Отметим, собрание акционеров ОАО «ММК им. Ильича», запланированное на конец апреля этого года, было перенесено на более поздний срок.

Согласно информации, опубликованной на сайте газеты трудового коллектива ММК им. Ильича «Ильичевец», причиной переноса даты собрания послужило принятое 18 марта т.г. Донецким хозяйственным судом определение, которым регистрационной компании запрещается выдача реестра акционеров. «Этим определением суд, еще даже не приступив к рассмотрению вопроса, а лишь в обеспечение иска, в нарушение статьи 67 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, принимает решение, делающее невозможным проведение собрания акционеров открытого акционерного общества», – сказано в информации газеты.

«Ильичевец» также напоминает, что это уже не первое предварительное определение суда. Для аналогичного обеспечения иска на 14 тысяч акций суд еще 12 мая 2009 года принял постановление, которым запретил движение более 3 млрд. акций, чем явно превысил целесообразный уровень обеспечения требований. На предприятии убеждены в том, что все происходящее является цепью хорошо спланированной рейдерской атаки на акционерное общество.

Согласно информации газеты «Ильичевец», решение суда в обеспечение исков обжаловано.

Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

ММК им. Ильича по итогам 2009 года сократил производство основных видов продукции на 19,6-29,2% по сравнению с 2008 годом.

ОАО «ММК имени Ильича» – коллективное предприятие. Владельцем контрольного пакета акций ОАО (более 90%) является ЗАО «Ильич-Сталь». В свою очередь, учредителем ЗАО является организация арендаторов предприятия.