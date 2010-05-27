Милиционеры парализовали работу "Днепроспецстали"

Руководство ОАО "Днепроспецсталь" утверждает, что вооруженные сотрудники милиции незаконно проникли на территорию завода - на шлаковые отвалы завода на территории Балки Средней и парализовали работу предприятия.

Об этом сообщил УНИАН заместитель председателя правления предприятия Альберт ЗАЙЦЕВ.

"Сегодня в 6.30 утра сотрудники ГАИ, ППС и "Беркута", не уведомив руководство предприятия, прибыли на его территорию, заявили представителям частной охранной структуры, обеспечивающей охрану шлаковых отвалов завода, что будут проводить на отвалах обыск, проникли на территорию предприятия и сейчас не допускают на эту часть завода его руководство без предъявления каких бы то ни было документов, объясняющих их действия", - сообщил А.ЗАЙЦЕВ.

По словам А.ЗАЙЦЕВА, с территории отвалов без объяснения причин правоохранителями в неизвестном направлении вывезены около 40 сотрудников, работавших на отвалах в момент приезда милиции.

Между тем, как сообщили УНИАН в ЦОС Главного управления МВД Украины в Запорожской области, сотрудники милиции прибыли на территорию "Днепроспецстали" для проведения следственных действий.

В ЦОС отметили, что "сегодня в Балке Средней сотрудники ГУ МВД Украины в Запорожской области в рамках расследования уголовного дела проводят необходимые следственные действия: на месте работают следователь, сотрудники уголовного розыска и сотрудники "Беркута", - сообщил начальник ЦОС Запорожского главка милиции Александр ВОЛКОДАВ.

Вместе с тем он не сообщил, какое конкретно уголовное дело расследуется, а также куда и с какой целью со шлаковых отвалов ДCC на территории Балки Средней увезли около 40 работников.