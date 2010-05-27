Минпромполитики инициирует создание компании «Укрпромлизинг»

Министерство промышленной политики Украины инициирует создание лизинговой компании "Укрпромлизинг”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель министра промышленной политики Виталий НЕМИЛОСТИВЫЙ журналистам в ходе 18-го киевского международного автосалона SIA’2010.

По его словам, Минпромполитики подготовило и направило в Кабинет министров Украины проект постановления Кабмина о создании данной компании.

В.НЕМИЛОСТИВЫЙ отметил, что "Укрпромлизинг" будет заниматься поддержкой продвижения отечественной промышленной продукции, в том числе автопрома, как на внутреннем рынке, так и на экспорт.

При этом он добавил, что правительство намерено в ближайшее время принять постановление о создании лизинговой компании “Укрпромлизинг” и буквально в течение месяца компания заработает.

По словам замминистра, механизм работы компании будет аналогичным механизму работы лизинговой компании “Украгролизинг”, которая зарекомендовала себя с положительной стороны.

В.НЕМИЛОСТИВЫЙ добавил, что сейчас создается межведомственная комиссия из представителей заинтересованных министерств и ведомств для проработки конкретных решений, в какую отрасль и сколько денежных средств необходимо направить.

Также он отметил, что "Укрпромлизинг” будет заниматься продвижением автомобильной техники, энергомашиностроительного оборудования, продукции станкостроения и др.