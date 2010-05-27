В Киеве захвачен независимый регистратор акций ММК им.Ильича

В Киеве произошел захват «Украинской регистрационной компании», которая осуществляет ведение реестра акций ОАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» и ЗАО «Ильич-Сталь». Об этом сообщает газета трудового коллектива ММК им.Ильича «Ильичевец».

По данным издания, группа неизвестных блокирует доступ сотрудников к рабочим местам, а директору «Украинской регистрационной компании» сообщено, что на его место уже назначен новый руководитель.

В настоящее время на ММК имени Ильича готовится обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Сообщается, что его текст будет обнародован в ближайшее время.

«Что касается, распространенной в СМИ информации о якобы имевшей место ночной попытке силового захвата заводоуправления ММК им.Ильича в Мариуполе, то она не соответствует действительности», - сообщает газета.

Как сообщал УНИАН, 26 мая в ходе пресс-конференции представитель компании «Формигос Холдинг Лтд.» (Кипр) Б.ПОДОЛЬСКИЙ заявил о том, что 90% акций ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» были приобретены в интересах российской компании.

По его словам, компании «Формигос Холдинг Лтд.», «Ривейн Лтд.», а также несколько других компаний выкупили 100% акций ЗАО «Ильич-Сталь», которому принадлежат около 90% акций ММК им. Ильича.

При этом Б.ПОДОЛЬСКИЙ уточнил, что сделка была осуществлена в мае 2009 года, однако, согласно условиям подписанного между покупателем и продавцом договора, она не подлежала оглашению в течение одного года. По его словам, для российской компании, в интересах которой осуществлялась сделка, металлургия является профильным бизнесом. «Эта компания владеет металлургическими активами в Украине, но пока мы не имеем полномочий ее называть, – сказал Б.ПОДОЛЬСКИЙ и добавил: – Я надеюсь, что через две-три недели мы сможем предоставить более детальную информацию по поводу этой сделки».

26 мая генеральный директор ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» Владимир БОЙКО опроверг информацию о продаже предприятия. «Это 100% ложь, какие-то рейдеры, которых нельзя посадить, пытаются получить контроль над предприятием. Рейдерская атака на предприятие идет уже больше года, мы даже собрание акционеров не можем провести», – заявил он и подчеркнул, что структура собственников предприятия остается неизменной.

Отметим, собрание акционеров ОАО «ММК им. Ильича», запланированное на конец апреля этого года, было перенесено на более поздний срок.

Согласно информации, опубликованной на сайте газеты трудового коллектива ММК им. Ильича «Ильичевец», причиной переноса даты собрания послужило принятое 18 марта т.г. Донецким хозяйственным судом определение, которым регистрационной компании запрещается выдача реестра акционеров. «Этим определением суд, еще даже не приступив к рассмотрению вопроса, а лишь в обеспечение иска, в нарушение статьи 67 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, принимает решение, делающее невозможным проведение собрания акционеров открытого акционерного общества», – сказано в информации газеты.

«Ильичевец» также напоминает, что это уже не первое предварительное определение суда. Для аналогичного обеспечения иска на 14 тысяч акций суд еще 12 мая 2009 года принял постановление, которым запретил движение более 3 млрд. акций, чем явно превысил целесообразный уровень обеспечения требований. На предприятии убеждены в том, что все происходящее является цепью хорошо спланированной рейдерской атаки на акционерное общество.

Согласно информации газеты «Ильичевец», решение суда в обеспечение исков обжаловано.

Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

ММК им. Ильича по итогам 2009 года сократил производство основных видов продукции на 19,6-29,2% по сравнению с 2008 годом.

ОАО «ММК имени Ильича» – коллективное предприятие. Владельцем контрольного пакета акций ОАО (более 90%) является ЗАО «Ильич-Сталь». В свою очередь, учредителем ЗАО является организация арендаторов предприятия.