Коллектив ММК им. Ильича обратился к Президенту Украины

Трудовой коллектив ММК им. Ильича принял обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором просит его воспрепятствовать захвату предприятия.

Текст обращения опубликован на сайте газеты трудового коллектива ММК им. Ильича «Ильичевец».

«В связи с событиями, происходящими вокруг ОАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, о которых мы узнали из средств массовой информации 26 мая 2010 года, трудовой коллектив комбината обращается к Вам как гаранту Конституции Украины с просьбой о незамедлительном прекращении правового беспредела и попытки захвата комбината», – говорится в обращении.

По мнению трудового коллектива меткомбината, цепь последовательно происходящих событий, а именно: объявление о смене руководства ЗАО «Ильич-Сталь» со ссылкой на якобы существующие документы о продаже 100% акций ЗАО, датированные маем 2009 года, блокирование действий и захват независимого регистратора, предоставление в органы государственной власти документов сомнительного происхождения – несомненно, указывают на тщательно подготовленную и спланированную попытку рейдерского захвата.

В тексте обращения отмечается, что указанные события вызвали глубокое возмущение 50-тысячного коллектива комбината и сотен тысяч жителей Мариуполя, что может привести к социальному взрыву на комбинате и в городе.

«В связи с этим требуем незамедлительного принятия мер по восстановлению законности и защите коллективной собственности многотысячного коллектива работников комбината», – сказано в обращении, подписанном по поручению трудового коллектива председателем правления, генеральным директором ОАО «ММК имени Ильича» Владимиром БОЙКО и председателем профсоюзного комитета комбината Михаилом ПОДЪЯБЛОНСКИМ.

Обращение ОАО «ММК имени Ильича» также будет направлено премьер-министру Украины, председателю Верховной Рады, в Генеральную прокуратуру и СБУ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 26 мая, в ходе пресс-конференции представитель компании «Формигос Холдинг Лтд.» (Кипр) Борис ПОДОЛЬСКИЙ заявил о том, что 90% акций ОАО «ММК им. Ильича» были приобретены в интересах российской компании. По его словам, компании «Формигос Холдинг Лтд.», «Ривейн Лтд.», а также несколько других компаний выкупили 100% акций ЗАО «Ильич-Сталь», которому принадлежат около 90% акций ММК им. Ильича.

При этом Б.ПОДОЛЬСКИЙ уточнил, что сделка была осуществлена в мае 2009 года, однако, согласно условиям подписанного между покупателем и продавцом договора, она не подлежала оглашению в течение одного года.

В тот же день гендиректор ММК им. Ильича Владимир БОЙКО опроверг информацию о продаже предприятия. «Это 100% ложь, какие-то рейдеры, которых нельзя посадить, пытаются получить контроль над предприятием. Рейдерская атака на предприятие идет уже больше года, мы даже собрание акционеров не можем провести», – заявил он и подчеркнул, что структура собственников предприятия остается неизменной.

Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

ММК им. Ильича по итогам 2009 года сократил производство основных видов продукции на 19,6-29,2% по сравнению с 2008 годом.

ОАО «ММК имени Ильича» – коллективное предприятие. Владельцем контрольного пакета акций ОАО (более 90%) является ЗАО «Ильич-Сталь». В свою очередь, учредителем ЗАО является организация арендаторов предприятия.