Эксперты не исключают интерес российских компаний в ММК им. Ильича

Эксперты не исключают, что в покупке ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» могут быть заинтересованы российские компании.

Об этом они заявили в интервью УНИАН, комментируя информацию о продаже ММК им. Ильича неназванным российским инвесторам.

По словам аналитика инвестиционной группы (ИГ) «Конкорд Капитал» Андрея ГЕРУСА, нельзя исключать заинтересованность крупных российских компаний в приобретении этого предприятия. «Я не говорю о том, что это они, но ММК им. Ильича может быть интересен «Северстали», потому что она заинтересована в украинских активах. Может быть и «Евраз», потому что это стратегический игрок на мировом металлургическом рынке, который имеет в своем распоряжении мощную сырьевую базу. Кроме того, интерес к ММК им. Ильича может быть у «Металлоинвеста», у которого также есть горнорудные активы, в которых нуждается меткомбинат им. Ильича», – сказал эксперт.

Вместе с тем, А.ГЕРУС убежден, что 100% акций ЗАО «Ильич-Сталь» – основного акционера ММК им. Ильича проданы не были. «Конечно, возможны нюансы с меньшими пакетами. Кто-то купил пакет акций ММК им. Ильича и через этот рычаг влияния пытается что-то для себя выторговать у нынешнего руководства комбината», – добавил аналитик.

В свою очередь, аналитик ИГ «Сократ» Евгений ОКША считает, что потенциальный интерес к ММК им. Ильича могут иметь как украинские, так и российские компании. «Это может быть «Евраз», который уже владеет активами в Украине и располагает достаточными объемами сырья для обеспечения потребностей ММК им. Ильича. Но что касается самой схемы получения контроля над предприятием, то это явно не методы «Евраза». Скорее всего, российский интерес здесь присутствует, но он не 100-процентный. Какая-то российская компания может действовать в данном случае совместно с украинскими финансово-промышленными группами», – добавил аналитик.

Е.ОКША считает ситуацию, сложившуюся вокруг ММК им. Ильича, хорошо подготовленной акцией по принуждению Владимира БОЙКО к продаже ММК им. Ильича. «Конечно, определенное подспорье у тех, кто заявляет о покупке ММК им. Ильича, есть, и в этом не приходится сомневаться. Это подспорье может заключаться в неких сделках, которые были заключены в начале 2009 года между ММК им. Ильича и заявителями о его продаже. Но что касается прозрачной передачи власти на комбинате, то ее однозначно не будет, война может затянуться надолго», – отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, вчера, 26 мая, в ходе пресс-конференции представитель компании «Формигос Холдинг Лтд.» (Кипр) Борис ПОДОЛЬСКИЙ заявил о том, что 90% акций ОАО «ММК им. Ильича» были приобретены в интересах российской компании. По его словам, компании «Формигос Холдинг Лтд.», «Ривейн Лтд.», а также несколько других компаний выкупили 100% акций ЗАО «Ильич-Сталь», которому принадлежат около 90% акций ММК им. Ильича.

При этом Б.ПОДОЛЬСКИЙ уточнил, что сделка была осуществлена в мае 2009 года, однако, согласно условиям подписанного между покупателем и продавцом договора, она не подлежала оглашению в течение одного года.

В тот же день гендиректор ММК им. Ильича Владимир БОЙКО опроверг информацию о продаже предприятия. «Это 100% ложь, какие-то рейдеры, которых нельзя посадить, пытаются получить контроль над предприятием. Рейдерская атака на предприятие идет уже больше года, мы даже собрание акционеров не можем провести», – заявил он и подчеркнул, что структура собственников предприятия остается неизменной.

Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

ММК им. Ильича по итогам 2009 года сократил производство основных видов продукции на 19,6-29,2% по сравнению с 2008 годом.

ОАО «ММК имени Ильича» – коллективное предприятие. Владельцем контрольного пакета акций ОАО (более 90%) является ЗАО «Ильич-Сталь». В свою очередь, учредителем ЗАО является организация арендаторов предприятия.