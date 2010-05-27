Ferrexpo ожидает рассчитывает на улучшение финрезультатов

Швейцарская горнодобывающая компания Ferrexpo, имеющая активы в Украине – Полтавский ГОК (Комсомольск, Полтавская обл.), ожидает увеличения цен на железорудные окатыши и рассчитывает на улучшение своих финансовых результатов по итогам работы в 2010 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, после спада в 2009 году спрос на железную руду вырос, и это дает основания полагать, что до конца 2010 года цены на железорудные окатыши будут намного выше прошлогоднего уровня. За второй квартал Ferrexpo либо уже обеспечила, либо ожидает значительного увеличения средней цены на условиях DAF/FOB в соответствии с условиями ценообразования на мировых рынках на все виды продукции компании.

В компании отметили, что в настоящее время отрасль все еще находится в переходном состоянии относительно установления новой методологии ценообразования.

«В некоторых случаях использовалась поквартальная тарификация, но в настоящее время нет никакой ясности относительно частоты, с которой будут устанавливаться базовые цены. На данный момент компания ожидает, что пройдет какое-то время, прежде чем появится общепринятая методология и вернется та прозрачность, которая существовала при установленных годовых базовых ценах. Тем временем Ferrexpo достигает договоренности со своими клиентами о более высоких ценах на продукцию», – сказано в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что в апреле цены были значительно выше, чем в первом квартале, и, исходя из позитивного прогноза на цены до конца года по сравнению с уровнем 2009 года, совет директоров предприятия ожидает высоких финансовых показателей в 2010 году.

Справка УНИАН. Ferrexpo – швейцарская горнодобывающая компания, имеющая активы в Украине. Преимущественно занимается производством и экспортом железорудных окатышей, используемых для производства стали. В настоящее время производство составляет приблизительно 9 млн. тонн. Большая часть продукции экспортируется производителям стали по всему миру. Акции Группы котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.

51% акций Ferrexpo plc принадлежат украинскому бизнесмену Константину ЖЕВАГО, 25% – компании RPG Industries SE (RPGI).

Ferrexpo plc контролирует 97,31% акций ОАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" – одного из крупнейших в Украине производителей и экспортеров железорудных окатышей, применяемых в черной металлургии и производстве стали.