Руководство "Запорожстали" и ЗЗФ обеспокоено возможным захватом шлаковых отвалов

Запорожье. 27 мая. УНИАН. Руководство ОАО "Запорожсталь" и ОАО "Запорожский завод ферросплавов" утверждает, что к территории шлаковых отвалов их промпредприятий так же прибыли представители компании "Деа Рома ЛТД".

Как передает корресопндент УНИАН, об этом сегодня на совместной пресс-конференции руководства ОАО "ЗСС", ОАО "ДСС" и ОАО "ЗФЗ" заявили технический директор Запорожского завода ферросплавов Олег БЕСПАЛОВ и финансовый директора Запорожстали Александр РАБЦУН.

"Мы получили предписание от прокуратуры Заводского района Запорожья завершить на отвалах свою деятельность и дать владельцам лицензии на разработку техногенного месторождения минерального сырья - компании "Деа Рома ЛТД" возможность осуществлять свою деятельность" , заявил Александр РАБЦУН, отметив, что "отвалы ЗСС, равно как и отвалы других промпредприятий в Балке средней не являются никаким техногенным месторождением, что подтверждено решением Высшего апелляционного суда Украины".

Тем не менее, по его словам представители компании "Деа Рома ЛТД" около 14-30 сегодня уже прибыли к территории шлаовых отвалов ЗСС.

По словам техдиректора ЗФЗ Олега БЕСПАЛОВА, к территории отвалов ферросплавного завода, так же получившего аналогичное предписание прокуратуры, представители "Деа Рома ЛТД" прибыли сегодня около 14-45.

Руководство всех 3 предприятий расценивает произошедшее на шлаковых отвалах заводов, как рейдерский захват.

"Сегодня идет рейдерский захват, иначе нельзя сказать, под прикрытием ОГСО и сотрудников правоохранительных органов", - заявил А. РАБЦУН.

При этом руководители ДСС, ЗСС и ЗФЗ заявили, что в случае, если предприятия лишаться отвалов, задействованных в технологической производственной цепочке, они вынужденно остановятся через 3 - максимум 4 дня, в связи с чем более 30 тыс. сотрудников промпредприятий останутся без работы.

Для недопущения этого, по словам руководителей заводов, они готовы предпринять и предпримут все предусмотренные законодательством меры, начиная от обращений к руководителям государства и силовых структур и заканчивая пикетами Запорожской ОГА, прокуратуры и ГУ МВД Украины в Запорожской области.