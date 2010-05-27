Бродский: документы по продаже ММК им. Ильича достоверны

Глава Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства (Госкомпредпринимательства) Михаил БРОДСКИЙ заявляет о достоверности документов, подтверждающих продажу ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госкомпредпринимательства, об этом М.БРОДСКИЙ заявил сегодня, комментируя обвинения в свой адрес со стороны генерального директора ММК им. Ильича Владимира БОЙКО.

Напомним, сегодня в ходе пресс-конференции В.БОЙКО обвинил М.БРОДСКОГО в пособничестве попытке рейдерского захвата ММК им.Ильича.

По словам М.БРОДСКОГО, Госкомпредпринимательства получило ходатайство о необходимости обеспечения контроля за проведением регистрационных действий в отношении акций ММК им. Ильича, принадлежащих ЗАО «Ильич-Сталь». «Учитывая важность предприятия для государства, комиссия комитета посетила Мариуполь для осуществления контроля. Мы проверили правильность оформления всех документов, и на основании этого могу сообщить: есть все доказательства того, что год назад, именно в разгар экономического кризиса, господин БОЙКО продал акции ЗАО «Ильич-Сталь» российским инвесторам», – цитирует пресс-служба слова М.БРОДСКОГО.

При этом глава Госкомпредпринимательства посоветовал В.БОЙКО обратиться в суд. «Я советовал бы господину БОЙКО не разбрасываться обвинениями, а идти в суд и доказывать, что он не узнает свою подпись под документами о продаже «Ильич-Стали», – сказал он.

М.БРОДСКИЙ также опроверг заявление В.БОЙКО о том, что он привозил в Мариуполь нового директора ММК им. Ильича Илью ГОРНА. «Никаких директоров я в Мариуполь не привозил. Также я не причастен к смене директора предприятия, поскольку эту процедуру осуществляют регистраторы, которые подчинены местной власти», – добавил глава Госкомпредпринимательства.

Как сообщает газета трудового коллектива ММК им. Ильича «Ильичевец», в ходе сегодняшней пресс-конференции в Мариуполе В.БОЙКО заявил, что 26 мая на счет ЗАО «Ильич-Сталь» от четырех компаний поступило 239 млн. грн., которые предприятие сразу отправило обратно. Платежные поручения проводились через российский «Внешторгбанк».

«После ознакомления с документами я официально заявляю, это стопроцентные фальшивки и рейдерская атака на комбинат имени Ильича, о подготовке которой я неоднократно предупреждал в течение года. Это была продуманная акция, которая выстрелила», – отметил В.БОЙКО.

По его словам, сегодня от имени трудового коллектива принято обращение к Президенту, Верховной Раде, СБУ и Генпрокуратуре с просьбой разобраться в ситуации.

«Власть должна вмешаться в происходящее, чтобы выяснить, кто за всем этим стоит, в том числе и в городе. Ведь кто-то помогал М.БРОДСКОМУ, который позавчера заехал и привез этого директора (И.ГОРНА – УНИАН), которого якобы назначили год назад», – подчеркнул гендиректор ММК.

Как сообщал УНИАН, вчера, 26 мая, в ходе пресс-конференции представитель компании «Формигос Холдинг Лтд.» (Кипр) Борис ПОДОЛЬСКИЙ заявил о том, что 90% акций ОАО «ММК им. Ильича» были приобретены в интересах российской компании. По его словам, компании «Формигос Холдинг Лтд.», «Ривейн Лтд.», а также несколько других компаний выкупили 100% акций ЗАО «Ильич-Сталь», которому принадлежат около 90% акций ММК им. Ильича.

При этом Б.ПОДОЛЬСКИЙ уточнил, что сделка была осуществлена в мае 2009 года, однако, согласно условиям подписанного между покупателем и продавцом договора, она не подлежала оглашению в течение одного года.

В тот же день гендиректор ММК им. Ильича Владимир БОЙКО опроверг информацию о продаже предприятия. «Это 100% ложь, какие-то рейдеры, которых нельзя посадить, пытаются получить контроль над предприятием. Рейдерская атака на предприятие идет уже больше года, мы даже собрание акционеров не можем провести», – заявил он и подчеркнул, что структура собственников предприятия остается неизменной.