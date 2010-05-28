К "Запорожстали" и ЗЗФ также прибыли представители "Деа Рома ЛТД"

Руководство ОАО "Запорожсталь" и ОАО "Запорожский завод ферросплавов" утверждает, что к территории шлаковых отвалов их промпредприятий также прибыли представители компании "Деа Рома ЛТД".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили технический директор Запорожского завода ферросплавов Олег БЕСПАЛОВ и финансовый директор «Запорожстали» Александр РАБЦУН вчера на совместной пресс-конференции руководства "Запорожстали", "Днепроспецстали" и Запорожского завода ферросплавов.

«Мы получили предписание от прокуратуры Заводского района Запорожья завершить на отвалах свою деятельность и дать владельцам лицензии на разработку техногенного месторождения минерального сырья – компании "Деа Рома ЛТД" возможность осуществлять свою деятельность", – сказал А.РАБЦУН, отметив при этом, что "отвалы ЗСС, равно как и отвалы других промпредприятий в Балке Средней, не являются никаким техногенным месторождением, что подтверждено решением Высшего апелляционного суда Украины».

Тем не менее, по его словам, представители компании "Деа Рома ЛТД" вчера около 14:30 уже прибыли к территории шлаковых отвалов ЗСС.

По словам О.БЕСПАЛОВА, к территории отвалов ферросплавного завода, получившего аналогичное предписание прокуратуры, представители "Деа Рома ЛТД" прибыли вчера около 14:45.

Руководство всех трех предприятий расценивает произошедшее на шлаковых отвалах заводов как рейдерский захват. «Сегодня идет рейдерский захват, иначе нельзя сказать, под прикрытием ОГСО (Отдел государственной службы охраны – УНИАН) и сотрудников правоохранительных органов», – заявил А.РАБЦУН.

При этом руководители указанных предприятий заявили, что в случае, если их предприятия лишаться отвалов, задействованных в технологической производственной цепочке, они вынужденно остановятся через три – максимум четыре дня, в связи с чем более 30 тысяч сотрудников промпредприятий останутся без работы.

Для недопущения этого, отмечают руководители заводов, они готовы предпринять и предпримут все предусмотренные законодательством меры, начиная от обращений к руководителям государства и силовых структур и заканчивая пикетами Запорожской ОГА, прокуратуры и Главного управления МВД Украины в Запорожской области.

Как сообщал УНИАН, вчера в 6:30 на территорию шлаковых отвалов ОАО "Днепроспецсталь" прибыли сотрудники ГАИ, ППС, УУР, а также вооруженные сотрудники спецподразделения "Беркут", которые, не предоставив руководству завода каких бы то ни было документов, обосновывающих их действия, зашли на отвалы и вывезли с их территории работавших там сотрудников и представителей охраны в неизвестном направлении.

По данным ЦОС ГУ МВД Украины в Запорожской области, действия милиции были следственными действиями по возбужденному уголовному делу, суть которого не озвучивается.

Позже на отвалы ОАО "Днепроспецсталь", с которых милиция вывезла сотрудников предприятия и охрану, прибыли представители компании "Деа Рома ЛТД" и начали завозить свою технику.

Справка УНИАН. ОАО "Запорожсталь" работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др., занимая монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

ОАО "Запорожский завод ферросплавов" - один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов.