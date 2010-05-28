Продажу ММК им. Ильича тайно оформил недобросовестный брокер

Сделку по купле-продаже акций ММК им. Ильича в интересах рейдеров тайно оформил недобросовестный брокер, располагавший формальной доверенностью.

Об этом сообщается на сайте газеты трудового коллектива ММК им. Ильича «Ильичевец».

По данным издания, рейдеры воспользовались ситуацией, связанной с подготовкой правлением комбината ОАО «ММК им. Ильича» персонификации акций и их переоформлением внутри организации арендаторов. В ближайшее время руководство Мариупольского металлургического комбината имени Ильича даст официальные комментарии.

Как сообщал УНИАН, 27 мая глава Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства (Госкомпредпринимательства) Михаил БРОДСКИЙ заявил о достоверности документов, подтверждающих продажу ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича».

В то же время, в ходе пресс-конференции 27 мая в Мариуполе В.БОЙКО заявил, что 26 мая на счет ЗАО «Ильич-Сталь» от четырех компаний поступило 239 млн. грн., которые предприятие сразу отправило обратно. Платежные поручения проводились через российский «Внешторгбанк».

«После ознакомления с документами я официально заявляю, это стопроцентные фальшивки и рейдерская атака на комбинат имени Ильича, о подготовке которой я неоднократно предупреждал в течение года. Это была продуманная акция, которая выстрелила», – отметил В.БОЙКО.

По его словам, 27 мая от имени трудового коллектива принято обращение к Президенту, Верховной Раде, СБУ и Генпрокуратуре с просьбой разобраться в ситуации.

Ранее, 26 мая, в ходе пресс-конференции представитель компании «Формигос Холдинг Лтд.» (Кипр) Борис ПОДОЛЬСКИЙ заявил о том, что 90% акций ОАО «ММК им. Ильича» были приобретены в интересах российской компании. По его словам, компании «Формигос Холдинг Лтд.», «Ривейн Лтд.», а также несколько других компаний выкупили 100% акций ЗАО «Ильич-Сталь», которому принадлежат около 90% акций ММК им. Ильича.

При этом Б.ПОДОЛЬСКИЙ уточнил, что сделка была осуществлена в мае 2009 года, однако, согласно условиям подписанного между покупателем и продавцом договора, она не подлежала оглашению в течение одного года.