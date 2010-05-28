ЗЗФ заявляет, что "Деа Рома ЛТД" создает угрозу для работы завода

ОАО "Запорожский завод ферросплавов" (ЗЗФ) заявляет, что приход на территорию шлаковых отвалов предприятия компании "Деа Рома ЛТД" создает угрозу для нормального функционирования завода.

Согласно заявлению, которое распространила пресс-служба ЗЗФ, "Деа Рома ЛТД" выдвигает требования об установлении земельного сервитута на земельный участок, принадлежащий ЗЗФ и используемый в качестве отвала для отходов собственного производства".

По информации пресс-службы ЗЗФ, данное требование, которое "Деа Рома ЛТД" базирует на специальном разрешении на пользование недрами, в ряде позиций "явно противоречит действующему законодательству Украины".

"В частности, в разделе "вид пользования недрами" указано "геологическое изучение, т.ч. опытно-промышленная разработка". Однако, в соответствии с п. 5 постановления Кабмина N 273, которым определяется порядок выдачи подобных разрешений, должно быть указано "геологическое изучение, в т.ч. исследовательско-промышленная разработка месторождений полезных ископаемых общегосударственного значения", – говорится в заявлении.

При этом подчеркивается, что это имеет существенное значение, поскольку "шлаковые отвалы завода, на геологическое изучение которых претендует фирма "Деа Рома ЛТД", к таковым не относятся, так как техногенные накопления не являются полезными ископаемыми и не входят в перечень полезных ископаемых общегосударственного значения, утвержденный постановлением Кабмина от 12.12.1994 г. N 827. Также не указан размер их запасов, как этого требует п. 10 постановления Кабмина N 273, согласно которому в разрешении должен быть указан вид полезных ископаемых и их запасы на момент его выдачи".

Кроме того, как утверждается в заявлении ЗЗФ, в спецразрешении указано, что в пользование "Деа Рома ЛТД" передается "техногенное месторождение "Балка Средняя", тогда как Балка Средняя не является техногенным месторождением, поскольку, согласно п. 3 ст. 5 Кодекса Украины о недрах, техногенные месторождения полезных ископаемых – это места, где скопились отходы добычи, обогащения и переработки минерального сырья, запасы которого оценены и имеют промышленное значение. На своем земельном участке завод не производит ни добычу, ни обогащение, ни переработку минерального сырья, а только переработку своих промышленных отходов с последующим их использованием в производстве ферросплавов.

Кроме того, согласно ст. 42 Кодекса Украины о недрах, "месторождения, в т.ч. техногенные запасы и проявления полезных ископаемых, подлежат учету в государственном кадастре месторождений и проявлений полезных ископаемых и в государственном балансе запасов полезных ископаемых". Балка Средняя в данном документе не зарегистрирована как техногенное месторождение, отмечается в заявлении ЗЗФ.

Также в нем утверждается, что "установление земельного сервитута фирме "Деа Рома ЛТД" делает невозможным пользование землей для самого завода, что противоречит Земельному кодексу Украины".

В пресс-службе предприятия также подчеркивают, что на участке завода в Балке Средней железнодорожная ветка и другие коммуникации проложены настолько плотно, что разместить дополнительно цеха и технику фирмы "Деа Рома ЛТД", о чем говорится в соглашении, нет технической возможности без создания угрозы для нормального функционирования цеха переработки шлаков и завода в целом. При отсутствии территории для вывоза шлаков в течение четырех суток завод будет вынужден остановить производство, предупреждают представители ЗЗФ.

В таких обстоятельствах, отмечают в ЗЗФ, "требования фирмы "Деа Рома ЛТД" к нашему заводу об установлении земельного сервитута безосновательны, а данные, указанные в спецразрешении на пользование недрами 3448 не соответствуют действительности".

Справка УНИАН. Балка Средняя – полигон шлаковых отходов "Запорожстали", "Днепроспецстали", Запорожского завода ферросплавов и "Запорожкокса", появившийся в окрестностях Запорожья в 1937 году, после создания Днепровского промышленного комплекса. За несколько десятилетий его территория разрослась до 230 га.

По данным Запорожской облгосадминистрации 2002 года, за время эксплуатации полигона там скопилось более 300 млн. тонн отходов металлургического производства, до 7% которых – металлы, пригодные для повторного использования. С 90-х годов балка привлекает криминалитет. Периодически на отвалах проводились криминальные разборки, связанные с теневым бизнесом. На полигон вводились вооруженные спецподразделения милиции. В ходе стихийной добычи с полигона вывезено ценных металлов на сумму более 150 млн. грн.

ОАО "Запорожский завод ферросплавов" – одно из крупнейших предприятий в Европе по производству ферросплавов. Основная продукция завода – это различные марки ферросиликомарганца, ферросилиция, ферромарганца, марганца металлического. Выплавка их производится в руднотермических и электродуговых печах. Высококачественная продукция ЗЗФ отмечена международной наградой "Европейское качество" и сертифицирована международным стандартом ISO 9001.