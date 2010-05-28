Рабочие ЗФЗ, ДСС и ЗСС митинговали против действий власти и силовых структур

Запорожье. 28 мая. УНИАН. Сегодня трудовые коллективы 3 промпредприятий Запорожской области - ОАО "Запорожский завод ферросплавов", ОАО "Запорожсталь" и ОАО "Днепроспецсталь" провели митинги протеста против действий власти и силовых структур, позволивших противоправно захватить отвалы промпредприятий компанией "Деа Рома ЛТД".

Как сообщил УНИАН заместитель председателя правления ОАО "ЗФЗ" Сергей ЗУБОВ, "вчера, узнав о произошедшем на отвалах, люди хотели выйти на митинг на площадь перед Запорожской ОГА. Однако на поданное с соответствии с установленным порядком обращение с просьбой разрешить проведение данного мероприятия, был получен отказ. В связи с этим трудовыми коллективами было принято решение провести митинги на собственной территории".

По словам С. ЗУБОВА на митинг на Запорожском заводе ферросплавов, несмотря на непогоду и то, что производственный процесс не прерывался, собралось около 400 сотрудников завода.

"С транспарантами "Шлаковые отвалы - металлургам!", "Долой произвол!" и т.п. на митинг перед зданием заводоуправления собралось около 400 человек, которые заявили, что не понимают действий представителей власти и силовых структур, допустивших то, что произошло на заводе ЗФЗ и других заводах, имеющих шлаковые отвалы в Балке Средней. Люди искренне не понимают, почему многотысячные коллективы, платящие в бюджет миллионы (ЗЗФ - порядка 53 млн. грн.) оказались для власти и силовых структур не важны", - рассказал С. ЗУБОВ.

Аналогичные митинги протеста против происходящего на территории промышленных отвалов предприятий в Балке Средней прошли сегодня также на территории заводов Запорожсталь и Днепроспецсталь.

Как сообщал УНИАН, накануне - 27 мая на отвалы комбината Днепроспецсталь в Балке Средней без уведомления представителей предприятия, прибыли представители ряда структурных подразделений милиции в сопровождении вооруженных сотрудников "Беркута", которые нейтрализовали охрану и вывезли ее сотрудников и рабочих, работавших на отвалах с территории данного структурного подразделения ДСС. Представители руководства предприятия на его территорию на допускались. Затем представители правоохранительных органов покинули территорию шлаковых отвалов ДСС и на эту территорию зашли представители компании "Деа Рома ЛТД", которые контролируют ее и сейчас.

Как заявили накануне на совместной пресс-конференции представители руководства ОАО "Запорожсталь" и ОАО "Запорожский завод ферросплавов" около 14-45 представители компании "Деа Рома ЛТД" появились и у территории отвалов, принадлежащих данным предприятиям.

В тоже время ЦОС ГУ МВД Украины в Запорожской области распространил информацию, согласно которой действия сотрудников милиции на территории Балки Средней являлись следственными действиями (обыском) в рамках уголовного дела.

Какого именно до сих пор официально не сообщается, официальных данных о том куда и с какой целью с территории отвалов ДСС были вывезены более 40 сотрудников завода, фирмы-арендатора и охранной структуры предприятия, так же нет.

Справка УНИАН, Балка Средняя - полигон шлаковых отходов "Запорожстали", "Днепроспецстали", Запорожского завода ферросплавов и "Запорожкокса", образовавшийся в окрестностях Запорожья в 1937 году, после создания Днепровского промышленного комплекса. За несколько десятилетий его территория разрослась до 230 гектар