Регистратор акций ЗАО «Ильич-Сталь» заявляет, что работает в нормальном режиме

ООО «Украинская регистрационная компания» (УРК) и ее трудовой коллектив работает в штатном режиме, в полном объеме выполняет обязательства перед своими клиентами.

Об этом говорится в официальном сообщении УРК, переданном УНИАН.

«Никаких препятствий для работы компании, претензий со стороны государственных органов нет. Никакой информации о своем отстранении или увольнении действующий руководитель компании не распространял. Тем более не может идти речь о каком-либо силовом захвате офиса компании», - приводятся в сообщении слова директора компании Ксении МУРЫЛЕВОЙ.

«Украинская регистрационная компания» обращается к средствам массовой информации, информационным агентствам, интернет-изданиям с убедительной просьбой не распространять непроверенную, не соответствующую действительности информацию, которая может нанести вред имиджу, деловой репутации и бизнес-интересам нашей компании, привести к оттоку клиентов и нанесению материального ущерба. Призываем всех представителей СМИ придерживаться общепринятых принципов корректности и деловой этики.

Как сообщал УНИАН, 27 мая на сайте газеты трудового коллектива ОАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» «Ильичевец» было размещено сообщение о том, что офис «Украинской регистрационной компании», которая осуществляет ведение реестра акций ММК им. Ильича и ЗАО «Ильич-Сталь», захвачен неизвестными.

По данным издания, группа неизвестных блокировала доступ сотрудников к рабочим местам, а директору «Украинской регистрационной компании» сообщено, что на его место уже назначен новый руководитель.

Напомним, 26 мая в ходе пресс-конференции представитель компании «Формигос Холдинг Лтд.» (Кипр) Б.ПОДОЛЬСКИЙ заявил о том, что 90% акций ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» были приобретены в интересах российской компании.

По его словам, компании «Формигос Холдинг Лтд.», «Ривейн Лтд.», а также несколько других компаний выкупили 100% акций ЗАО «Ильич-Сталь», которому принадлежат около 90% акций ММК им. Ильича.

Вместе с тем, генеральный директор ММК им. Ильича Владимир БОЙКО опровергает информацию о продаже предприятия, заявляя о рейдерской атаке на меткомбинат.

Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

ММК им. Ильича по итогам 2009 года сократил производство основных видов продукции на 19,6-29,2% по сравнению с 2008 годом.

ОАО «ММК имени Ильича» – коллективное предприятие. Владельцем контрольного пакета акций ОАО (более 90%) является ЗАО «Ильич-Сталь». В свою очередь учредителем ЗАО является организация арендаторов предприятия.