«Богдан» и Сegelec будут совместно производить троллейбусы в Чехии

Корпорация «Богдан», один из крупнейших субъектов автомобильного рынка Украины, и чешская компания Cegelec договорились о совместном производстве 12-метровых низкопольных троллейбусов в г. Острава (Чехия) для поставки их в страны ЕС.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации «Богдан» Сергей КРАСУЛЯ.

По его словам, в настоящее время в рамках заключенных соглашений начата подготовка производства таких троллейбусов в Остраве.

При этом пресс-секретарь напомнил, что компания Cegelec является поставщиком систем управления и некоторых элементов, связанных с приводом, для троллейбусов корпорации «Богдан».

Также С.КРАСУЛЯ отметил, что в рамках сотрудничества корпорация «Богдан» будет поставлять в Чехию кузова, а Cegelec будет устанавливать системы управления, осуществлять сборку и сертифицирует его как троллейбус европейского производства. При этом его цена будет существенно ниже европейских аналогов при соответствующем европейским стандартам качестве.

В настоящее время уже подписаны все соглашения, поставлен в Чехию первый кузов, собран троллейбус, который проходит сертификацию.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

На сегодняшний день корпорация имеет самый широкий модельный ряд автобусов среди отечественных автобусопроизводителей. Продукция корпорации представлена во всех классах: от особо малого до особо большого. Производственные мощности корпорации «Богдан» позволяют производить до 9000 автобусов и троллейбусов в год.

В 2008 году корпорация «Богдан» завершила ряд инвестиционных проектов в машиностроительной отрасли Украины. В частности, было введено в эксплуатацию современное автобусное и троллейбусное производство в Луцке. Инвестиции в этот проект уже превысили 100 млн. долларов. На очереди введение в эксплуатацию второй очереди производства в Луцке.