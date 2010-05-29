ЦИАКР: РФ планирует получить тотальный контроль

Россия намерена получить тотальный контроль над высокотехнологичными отраслями Украины.

Такое мнение высказал директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин БАДРАК в своей статье для еженедельника «Зеркало недели» (№ 20 (800) от 29 мая - 4 июня 2010 г.).

По его словам, в иерархическом порядке важности для России перечень предприятий высокотехнологичной отрасли выглядит таким образом: АНТК им. Антонова, ВАТ «Мотор Сич», НПКГ «Заря-Машпроект», ГАХК «Артем» и ФСК «Море».

Как считает эксперт, свидетельством того, что Москва намерена получить контроль над этими предприятиями, являются, в частности, слова вице-премьера РФ Сергея ИВАНОВА о том, что Россия предлагает США провести совместные работы по производству самолетов Ан-124 "Руслан". При этом, как отмечает В.БАДРАК, российский чиновник «не постеснялся» мимоходом отметить, что речь идет не только о возможности его совместного производства, но и о «распределении прав».

«Отношение к Украине с таким явным пренебрежением партнерства еще до создания механизма интеграции свидетельствует как минимум о том, что в планах РФ - тотальный контроль над высокотехнологичными отраслями Украины», - считает эксперт.