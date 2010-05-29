Условия создания СП с «Антоновым» еще не обсуждались

Москва. Условия создания совместного предприятия в составе украинского государственного концерна «Антонов» и Объединенной авиационной корпорации России еще не обсуждались.

Об этом в интервью УНИАН сообщил руководитель Объединенной авиационной корпорации (ОАК) РФ Алексей ФЕДОРОВ.

«Что касается вхождения ГП «Антонов» в ОАК, то мы неоднократно заявляли о своей заинтересованности в объединении нашей корпорации с украинскими коллегами. Думаю, что это не только возможно, но и необходимо. В первую очередь это принесет пользу украинским коллегам, для которых фактически откроется российский рынок. А вместе нам будет легче выходить на мировые рынки сбыта», - сказал А.ФЕДОРОВ.

«Условия возможного объединения еще только будут обсуждаться, хотя хотел бы сказать сразу, что мы будем исходить из стандартов модели корпоративного строительства ОАК. В противном случае такое объединение не будет иметь смысла», - подчеркнул он.

Также руководитель ОАК сообщил, что создание совместного предприятия находится на начальном этапе.

«Сейчас мы определяем круг задач, которыми будет заниматься СП, – это координация работы по самолетам Ан-148 и дальнейшее развитие этого семейства. Кроме этого, нам необходимо готовить совместный проект восстановления серийного производства самолета Ан-124. Формат проекта еще требует окончательного определения», - сказал он.

По словам А.ФЕДОРОВА, необходимо учитывать и то, что создание СП – это в любом случае один из шагов более общей интеграции, который должен быть встроен в системное решение.

Глава ОАК уверен, что перспективы украинско-российского сотрудничества довольно широки, поскольку авиапромы России и Украины соединены многочисленными связями еще с того времени, когда они являлись частью единого авиапрома СССР.

«На сегодняшний день эти связи во многом сохранены. Мы сотрудничаем по многим программам производства самолетов. В Воронеже выпускается Ан-148. В Ульяновске выпускался Ан-124 – сейчас мы работаем над восстановлением серийного производства этого уникального самолета. Наши украинские коллеги ведут работы по созданию среднего транспортника Ан-70. В Самаре выпускается Ан-140. Все эти программы невозможны без тесного сотрудничества предприятий, входящих в ОАК и ГК Антонов», - напомнил А.ФЕДОРОВ.

«Мы также можем совместно работать над новыми проектами в области транспортной авиации, в которой КБ «Антонова» традиционно занимает сильные позиции. Я считаю, что мы прекрасно дополняем друг друга и вместе станем гораздо сильнее», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 26 мая генеральный конструктор «Антонова» Дмитрий КИВА в комментарии УНИАН сообщил, что концерн «Антонов» и российское ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» фактически договорились о создании совместного предприятия на равных условиях.

Он отметил, что договоренности были достигнуты в результате нескольких раундов переговоров между авиастроительными компаниями Украины и России. Документы о создании СП могут быть готовы уже к следующему заседанию рабочей группы по сотрудничеству Украины и России в промышленной отрасли, которое может состояться в июле-августе.

«Мы предлагали создать СП на условиях 50 на 50. Это бы обеспечило равноправное партнерское сотрудничество. У россиян было несколько иное предложение, однако мы долго дискутировали на этот счет, и в конечном итоге россияне согласились с разумностью наших предложений, и согласились действовать именно так (создавать СП 50 на 50 - УНИАН)», - сказал Д.КИВА.

При этом он отметил, что создание СП не предусматривает передачу собственности и прав между компаниями. По его словам, СП будет координировать производство авиапродукции, кооперацию, маркетинг, а также продажу самолетов третьим странам.