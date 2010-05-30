Продукция отечественного химпрома конкурентоспособна

Премьер-министр Николая АЗАРОВ убежден в конкурентоспособности отечественной химической продукции.

Об этом говорится в его поздравлении с Днем химика, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

“Постоянный творческий поиск, самоотверженный труд трудовых коллективов предприятий химического комплекса дали возможность обеспечить в условиях мирового финансового кризиса сохранение экспортного потенциала, создание современного производства для внутреннего рынка. Правительство со своей стороны приложило усилия, чтобы цена на газ – основное сырье для «большой химии» – стала конкурентоспособной. Убежден, что химическая продукция с украинской маркой будет занимать достойное место на отечественном и мировом рынке”, - отмечается в поздравлении Н.АЗАРОВА.