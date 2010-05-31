СКМ опровергает информацию о покупке «Запорожстали»

На текущий момент Группа СКМ не является акционером ОАО «Запорожсталь» и не заключала каких-либо договоров на покупку акций предприятия с его собственниками.

Об этом говорится в официальном комментарии СКМ относительно информации о подписании договора купли-продажи акций ОАО «Запорожсталь» предприятиями Группы СКМ.

Кроме того, в СКМ подчеркивают, что ни Ринат АХМЕТОВ лично, ни Группа СКМ не подавали каких-либо исков к собственникам «Запорожстали» по данному поводу.

Как сообщило сегодня интернет-издание “Украинская правда” со ссылкой на источник, предприятия группы Р.АХМЕТОВА в мае этого года заключили договор купли-продажи с собственниками “Запорожстали” на приобретение акций меткомбината. “Более того, владельцы комбината получили 50 млн. долл. залога. Далее по неясной причине владельцы “Запорожстали” захотели вернуть назад залог и расторгнуть соглашение, согласившись при этом дополнительно уплатить 50 млн. долларов штрафа”, - сообщает издание.

По данным “Украинской правды”, сделка была разорвана из-за того, что российский покупатель предложил акционерам “Запорожстали” такую цену, которая позволяла им получить за свои акции больше, даже с учетом выплаты штрафа. “Новый договор на продажу меткомбината был заключен со структурами, близкими к Внешэкономбанку России. Источники сообщают, что окончательная цена “Запорожстали” составила 1,7 млрд. долларов”, - пишет “Украинская правда”.

По информации ее источников, в этой связи адвокаты Р.АХМЕТОВА подали иск в Лондонский суд, который наложил арест на акции комбината до рассмотрения дела.

Справка УНИАН. ОАО "Запорожсталь" работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др., занимая монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.