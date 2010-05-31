В законности продажи ММК им. Ильича должна разбираться ГПУ

В законности продажи Мариупольского металлургического комбината им. Ильича должна разбираться Генеральная прокуратура Украины, считает председатель Донецкой областной госадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Надо разобраться. Если там (в процедуре продажи комбината – УНИАН) есть состав преступления, то Генеральная прокуратура должна возбудить уголовное дело, и в рамках уголовного дела разбираться с собственниками, с брокером и с регистратором, если там есть какие-то проблемы, - сказал губернатор, - Просто огульно кого-то в этой ситуации обвинять нельзя, не имеем права, никто. Надо предоставить возможность в установленном законом порядке разбираться в этой ситуации».

Объясняя в чем суть возможного криминала в процедуре продажи предприятия, А.БЛИЗНЮК предположил, что основную роль здесь сыграл недобросовестный брокер. «Руководство комбината принимало решение о том, чтобы поручить какие-то действия брокеру. Брокер мог быть добросовестным, мог быть беспредельщиком. В данном случае он, скорее всего, беспредельщик. Но я его не могу обвинять, никто не может быть обвинен до тех пор, пока нет решения суда на этот счет», - отметил губернатор. И добавил при этом: «Но сделка (по продаже комбината – УНИАН) проведена за 240 млн. грн. с чем-то при фактической оценочной стоимости где-то 2 млрд. долларов США».

На уточнение журналистов, идет ли речь о поддельных подписях на документах гендиректора комбината Владимира БОЙКО, если говорится о возможном криминале в этой сделке, А.БЛИЗНЮК сказал: «Я не знаю о поддельных подписях БОЙКО, об этом разговор не идет. Разговор идет о том, что, действительно была доверенность, но вроде бы как на какие-то другие дела, однако воспользовались этой доверенностью и, действительно, продали за бесценок комбинат. Все».

По его словам, «на сегодняшний день регистратор, согласно оформленным документам, принял решение о замене руководителя ЗАО «Ильич-Сталь», то есть, того структурного подразделения, которое управляет акциями, и назначил нового руководителя этого структурного подразделения».

А.БЛИЗНЮК констатировал, что фактически предприятие было продано без огласки и не понятно, в какие сроки. «Есть регистратор, есть брокер, есть порядок. Если проводились какие-то сделки, то в определенный временной промежуток должны были все сделать, кому что положено, один – согласиться на проведение сделки, другой – провести сделку, третий – зарегистрировать сделку…На сегодняшний день никто не знает – когда и в какие сроки кто это сделал, но факт есть факт», - подчеркнул глава облгосадминистрации.

В то же время он напомнил, что органы местной власти не имеют права принимать участие в хозяйственной деятельности какого-либо предприятия.

«Это не значит, что я пытаюсь снять с себя ответственность. Но органы государственного и местного управления не имеют право, согласно действующему законодательству, вмешиваться в хозяйственную деятельность любого предприятия», - заключил А.БЛИЗНЮК.

Напомним, 26 мая в ходе пресс-конференции представитель компании «Формигос Холдинг Лтд.» (Кипр) Б.ПОДОЛЬСКИЙ заявил о том, что 90% акций ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» были приобретены в интересах российской компании.

По его словам, компании «Формигос Холдинг Лтд.», «Ривейн Лтд.», а также несколько других компаний выкупили 100% акций ЗАО «Ильич-Сталь», которому принадлежат около 90% акций ММК им. Ильича.

Вместе с тем, генеральный директор ММК им. Ильича Владимир БОЙКО опровергает информацию о продаже предприятия, заявляя о рейдерской атаке на меткомбинат.

Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

ММК им. Ильича по итогам 2009 года сократил производство основных видов продукции на 19,6-29,2% по сравнению с 2008 годом.

ОАО «ММК имени Ильича» – коллективное предприятие. Владельцем контрольного пакета акций ОАО (более 90%) является ЗАО «Ильич-Сталь». В свою очередь учредителем ЗАО является организация арендаторов предприятия.