Индекс экономических ожиданий в еврозоне снизился

В мае Индекс экономических ожиданий (Economic Sentiment Indicator) снизился в еврозоне на 2,2 пункта по сравнению с апрелем – до 98,4 пункта, во всех странах - членах ЕС (ЕС-27) – на 1,9 пункта – до 100,0 пунктов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно сообщению, снижение индекса в обеих зонах объясняется преимущественно снижением уровня доверия в сфере услуг, розничной торговли, строительства и снижением уровня доверия потребителей. Рост в мае продемонстрировал лишь уровень доверия в сфере промышленности.