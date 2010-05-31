Путин: России потребуется 2-3 года для выхода из кризиса

России потребуется 2-3 года, чтобы вывести экономику на докризисный уровень.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня сообщил премьер-министр России Владимир ПУТИН на совещании по вопросу ценообразования и уровня тарифов.

«Необходимо признать, что и в нашей, российской, экономике ситуация только начала восстанавливаться. Потребуется не менее 2-3 лет, чтобы выйти на докризисный уровень. Экономический рост еще неустойчив, а рыночный спрос и потребительская активность находятся на недостаточном уровне», - сказал В.ПУТИН.

Он напомнил, что для этого правительство реализует целую программу антикризисных мер.

Он также отметил, что сейчас в РФ самая низкая инфляция за последние 20 лет – 3,8% за первые 4 месяца текущего года.

«Очевидно, что это важнейшее и благоприятное для нашей экономики условие для активизации инвестиционных процессов, для расширения кредитования, в том числе, для появления так называемых длинных денег», - сказал В.ПУТИН.

Премьер РФ сообщил, что в России наблюдается положительная динамика основных экономических показателей. По его слова, по оценке Минэкономразвития, в 2010 году валовой внутренний продукт увеличится в России на 3,5-4%.

Он также сообщил, что в апреле текущего года российская промышленность выросла на 10,4%.

«Вновь пошли вверх цены на основные товары российского экспорта. Нефть, нефтепродукты держатся неплохо. Газ – и по объемам продаж, и по ценам – неплохо выглядит. Металлургическая промышленность встает на ноги, цены на металлы пошли вверх», - сообщил он.

Премьер РФ отметил, что такой разворот конъюнктуры вселяет оптимизм и даже порождает у некоторых ощущение, что все трудности остались позади. «Конечно, хотелось бы, чтобы это было именно так. В то же время, слишком большой оптимизм – плохой советчик: он может спровоцировать на неосторожные шаги, обернуться серьезными негативными последствиями», - сказал В.ПУТИН и добавил, что в мировой экономике пока еще много проблем, в частности, в зоне евро. При этом он подчеркнул, что более 51% российского товарооборота приходится на страны Евросоюза.