Бойко попросил Януковича разобраться с “колоссальной рейдерской атакой”
На меткомбинат им. Ильича
Председатель правления – генеральный директор ОАО “Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича” Владимир БОЙКО просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА вмешаться в ситуацию вокруг “колоссальной рейдерской атаки” на предприятие.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь сегодня во время встречи В.ЯНУКОВИЧА и В.БОЙКО.
В.БОЙКО проинформировал главу государства о ситуации, сложившейся на комбинате. По словам руководителя предприятия, речь идет о “колоссальной рейдерской атаке” на ММК, которая началась еще при предыдущем правительстве и продолжается уже год.
От имени трудового коллектива В.БОЙКО обратился к Президенту с просьбой разобраться в ситуации.
“Я проинформировал Президента о ситуации на комбинате. Ситуация очень сложная”, – сказал В.БОЙКО после встречи.
Гендиректор ММК в очередной раз опроверг информацию о продаже предприятия.
“Я никогда ничего не продавал и не продаю... Сейчас, думаю, и Президент, и правительство примут ряд мер с целью защиты коллектива и последующей борьбы с этой рейдерской атакой”, – заявил он.
По убеждению руководителя предприятия, в сложившейся ситуации, в первую очередь, нужно “все расставить по местам” и привлечь виновных к ответственности.
“Дальше мы будем объединяться с кем-то, потому что иначе комбинат имени Ильича, который не имеет своей сырьевой базы, просто погибнет. Определимся, с кем будем объединяться, поскольку мы просто не сможем сами выжить в это суровое время”, – сказал В.БОЙКО.
Как сообщал УНИАН, 27 мая на сайте газеты трудового коллектива ОАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» «Ильичевец» было размещено сообщение о том, что офис «Украинской регистрационной компании», которая осуществляет ведение реестра акций ММК им. Ильича и ЗАО «Ильич-Сталь», захвачен неизвестными.
По данным издания, группа неизвестных блокировала доступ сотрудников к рабочим местам, а директор «Украинской регистрационной компании» был поставлен в известность, что на его место уже назначен новый руководитель.
Ранее, 26 мая, представитель компании «Формигос Холдинг Лтд.» (Кипр) Борис ПОДОЛЬСКИЙ заявил, что 90% акций ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» были приобретены в интересах российской компании.
По его словам, компании «Формигос Холдинг Лтд.», «Ривейн Лтд.», а также несколько других компаний выкупили 100% акций ЗАО «Ильич-Сталь», которому принадлежат около 90% акций ММК им. Ильича.
Вместе с тем генеральный директор ММК им. Ильича В.БОЙКО опровергал информацию о продаже предприятия, заявляя о рейдерской атаке на меткомбинат.
Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.
ОАО «ММК имени Ильича» – коллективное предприятие. Владельцем контрольного пакета акций ОАО (более 90%) является ЗАО «Ильич-Сталь». В свою очередь учредителем ЗАО является организация арендаторов предприятия.