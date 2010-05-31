На ММК им. Ильича портфель заказов в июне есть только на 10 дней

На Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича в текущем году на июнь портфель заказов сформирован только на 10 дней работы.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре комбината со ссылкой на генерального директора ММК им. Ильича Владимира БОЙКО.

На последней пресс-конференции, комментируя нынешнюю производственную ситуацию на предприятии, он сказал: «Наблюдается спад производства, вызванный отсутствием заказов. Это касается всей отрасли, мы на пороге очередной волны кризиса. В июне у нас заказов всего на 9 - 10 дней работы».

В.БОЙКО также напомнил о том, что не решен еще до конца на государственном уровне вопрос возврата комбинату налога на добавленную стоимость за экспортируемую метпродукцию. «Что касается НДС, то мы получили 100 млн. грн., а общая задолженность сегодня порядка 1 млрд. 800 млн. грн. Соответственно и мы должны поставщикам за сырье и материалы около миллиарда. Прибавьте к этому и дебиторов, которые нам должны», - констатировал гендиректор. Но он выразил надежду, что высшие органы государственной власти помогут предприятию с разрешением этой проблемы. «Власть обещает помочь»,- сказал В.БОЙКО.

Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

ММК им. Ильича по итогам 2009 года сократил производство основных видов продукции на 19,6-29,2% по сравнению с 2008 годом.

ОАО «ММК имени Ильича» – коллективное предприятие. Владельцем контрольного пакета акций ОАО (более 90%) является ЗАО «Ильич-Сталь». В свою очередь учредителем ЗАО является организация арендаторов предприятия.