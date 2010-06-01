СМИ: покупку "Запорожстали" россиянами профинансирует ВЭБ

Один из крупнейших сталепроизводителей в Украине - "Запорожсталь" - может быть продана пока неназываемому российскому инвестору. Финансировать сделку объемом 1,7 млрд. долл. будет Внешэкономбанк (ВЭБ). Об этом сообщает российская газета "Коммерсант".

Сообщается, что источник "Коммерсанта" в ВЭБе подтвердил, что госкорпорация финансирует сделку в качестве агента, но конечного покупателя не назвал. Источник сообщил также, что предварительное соглашение по сделке было подписано с владельцами компании еще в конце прошлого года.

Отмечается также, что источник издания в украинском «Проминвестбанке», который принадлежит ВЭБу, уточнил, в свою очередь, что договор предусматривает продажу 100% "Запорожстали" за 1,7 миллиарда долларов. Собеседник издания отметил также, что сделка проходила в Москве, в Украине документов никто не видел. Источник сказал, что процесс идет сложно, и сделка может быть закрыта в течение полугода.

Справка УНИАН. ОАО "Запорожсталь" работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др., занимая монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.