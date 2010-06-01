ВВП Польши увеличился на 3%

Темп роста ВВП Польши в первом квартале текущего года снизился до 3% против 3,1% по итогам четвертого квартала 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщает Государственный комитет статистики Польши.

По данным комитета, в первые три месяца года потребление, частное потребление и внутренний спрос в Польше выросли на 2,2%.

В тоже время, на 12,4% снизился объем инвестиций в экономику страны, что, по мнению экспертов, может свидетельствовать о нестабильности роста польской экономики.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2009 года Польша стала единственной страной Европейского Союза, продемонстрировавшей 1,7% рост ВВП. Благодаря этому поляки впервые вошли в шестерку крупнейших экономик ЕС.

При этом по итогам 2008 года рост польского ВВП замедлился до 5% с 6,5% в 2007 году.