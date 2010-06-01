"Запорожсталь" получила сыше 130 тыс. долл. убытков

Запорожье. 1 июня. УНИАН. Убытки ОАО "Запорожсталь" от захвата отвалов завода компанией "Деа Рома ЛТД" за четыре рабочих дня, прошедших с момента захода представителей компании на отвалы завода, составили свыше 130 тыс. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя правления ОАО "Запорожсталь" Александр ПУТНОКИ в ходе выездного заседания спецкомиссии, созданной председателем Запорожской облгосадминистрации.

По его словам, такова стоимость сырья, которое завод будет вынужден закупать у сторонних организаций вместо сырья, которое ранее предприятие получало путем переработки собственных отвалов на полигоне в Балке Средней.

"Сегодня мы (спецкомиссия и представители СМИ – УНИАН) заехали, и посторонних вроде бы нет, но с 27 мая и до 8:45 сегодня они были. Сегодня нам вроде бы никто не мешает – пока работает комиссия, однако, учитывая предписание прокурора, наши установки стоят. С четверга (27 мая – УНИАН) мы недополучили железосодержащих порядка 1000 тонн – не извлекли и не вернули на производство. В денежном измерении стоимость этих железосодержащих сопоставима со стоимостью окатышей – 130-140 долларов за тонну. То есть мы потеряли порядка 130-140 тыс. долларов, не считая транспортных расходов", – констатировал А.ПУТНОКИ.

Как сообщал УНИАН, 27 мая во второй половине дня представители компании "Деа Рома ЛТД" заняли цеха «Днепроспецстали» (ДСС), «Запорожстали» и Запорожского завода ферросплавов (ЗЗФ), расположенные на территории Балки Средней. В качестве обоснования их появления на территории заводов руководителям меткомбинатов было направлено предписание прокурора Заводского района Запорожья Сергея БОГДАНА, которым требовалось не препятствовать осуществлению компанией "Деа Рома ЛТД" работ на территории "техногенного месторождения в Балке Средней": предприятиям запрещались все виды работ, кроме вывоза в Балку Среднюю шлаков, в том числе переработка собственных отвалов и вывоз переработанного для использования в производственных целях.