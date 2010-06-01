Полигон шлаковых отвалов ЗЗФ повторно захвачен

Сегодня состоялся повторный захват принадлежащего ОАО «Запорожский завод ферросплавов» участка полигона шлаковых отвалов Балка Средняя. Об этом сообщил УНИАН представляющий интересы ЗЗФ юрист Александр ВИННИЧЕНКО.

По его словам, сегодня утром на территории Балки Средней было проведено выездное заседание спецкомиссии, созданной запорожской областной госадминистрацией, с целью разобраться в ситуации вокруг полигона.

По информации А.ВИННИЧЕНКО, к моменту прибытия спецкомиссии на территорию цеха по переработке шлаков, который является полноценной структурной единицей ЗЗФ, представители захватившей полигон охранной компании «Ирбис» ее покинули.

Но после того, как комиссия покинула территорию цеха ЗЗФ, представителями охранной компании был совершен его повторный захват.

При этом, по словам А.ВИННИЧЕНКО, ими был сломан шлагбаум, перекрывающий идущую на территорию цеха дорогу. Он также добавил, что люди захватившие полигон, угрожали представителям ЗЗФ.

По словам юриста, особую обеспокоенность вызывает тот факт, что с представителями коммерческой охранной структуры синхронно действовали и органы правопорядка. В частности, по его информации, на территории цеха после отъезда спецкомиссии вместе с представителями охранной структуры появились работники милиции и Государственной службы охраны. При этом, по словам юриста, ими не была предоставлена какая-либо веская аргументация относительно их появления на территории цеха. В то же время, сообщил А.ВИННИЧЕНКО, работники Государственной службы охраны подтвердили, что их руководство в курсе предпринимаемых ими действий.

По информации А.ВИННИЧЕНКО, на данный момент работники милиции и Государственной службы охраны покинули территорию цеха ЗЗФ, на ней остаются только представители коммерческой охранной компании «Ирбис». В то же время, по его словам, возле въезда на территорию цеха продолжают дежурить две патрульные машины с бойцами спецподразделения «Беркут».

Справка УНИАН. 27 мая во второй половине дня представители компании "Деа Рома ЛТД" заняли цеха ДСС, ЗЗФ и ЗСС, расположенные на территории полигона шлаковых отвалов Балка Средняя. В качестве обоснования их появления на территории заводов руководителям меткомбинатов было направлено предписание прокурора Заводского района г. Запорожья Сергея БОГДАНА, которым требовалось не препятствовать осуществлению компанией "Деа Рома ЛТД" работ на территории "техногенного месторождения в Балке Средней: предприятиям запрещались все виды работ, кроме вывоза в Балку Среднюю шлаков, в том числе переработка собственных отвалов и вывоз переработанного для использования в производственных целях.