«Азовсталь» увеличила производство чугуна на 6,3%

Мариупольский металлургический комбинат «Азовсталь», входящий в Группу "Метинвест", в мае текущего года произвел 437,4 тыс. тонн чугуна, что на 25,8 тыс. тонн (или на 6,3%) больше, чем в апреле т.г. (411,6 тыс. тонн чугуна).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Группы "Метинвест".

Согласно сообщению, в мае 2010 года было выплавлено стали 510,1 тыс. тонн, что на 32,3 тыс. тонн (или 6,8%) больше, чем в апреле (477,8 тыс. тонн). Производство проката в мае 2010 года составило 481,4 тыс. тонн, что на 39,2 тыс. тонн (или на 8,9%) больше, чем было в апреле (442,2 тыс. тонн). Кокса валового 6%-ной влажности в мае текущего года было произведено 185,7 тыс. тонн, что на 6,7 тыс. тонн (или на 3,7%) больше, чем в апреле (179 тыс. тонн).

В пресс-центре также отметили, что в целом за январь-май 2010 года на комбинате было произведено: чугуна 2 млн. 40,7 тыс. тонн, что на 735,3 тыс. тонн (или на 56,3%) больше, чем за аналогичный период 2009 года; стали было выплавлено 2 млн. 387,4 тыс. тонн, что на 865,1 тыс. тонн (или на 56,8%) больше прошлогоднего; проката отгружено 2 млн. 236,2 тыс. тонн, что на 818,1 тыс. тонн (или на 57,7%) больше, чем в январе-мае 2009 года; кокса валового 6%-ной влажности произведено 865,6 тыс. тонн, что на 96,4 тыс. тонн (или на 12,5%) больше прошлогоднего показателя.

Справка УНИАН. ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» – это современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн. тонн чугуна, более 6,4 млн. тонн стали, в том числе конвертерной 4,4 млн. тонн, более 4,4 млн. тонн проката. Проектные мощности по производству рельсовых скреплений составляют 285 тыс. тонн в год, помольных шаров – 170 тыс. тонн в год.

"Метинвест" — международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий "Метинвеста" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» — управляющая компания Группы "Метинвест".