Авдеевский коксохим сократил производство кокса

Авдеевский коксохимический завод, входящий в Группу "Метинвест", в мае 2010 г. сократил производство кокса на 7,7% по сравнению с предыдущим месяцем (с апрелем 2010 года).

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Группы "Метинвест", производство кокса валового 6%-ной влажности в мае т.г. составило 265,811 тыс. тонн, что на 22,025 тыс. тонн, или на 7,7% меньше показателей апреля 2010 г.; выпуск кокса доменного в сухом весе в мае т.г. составил 226,749 тыс. тонн, что на 17,381 тыс. тонн, или на 7,1% меньше, чем было в апреле 2010 г.

В пресс-службе напомнили, что завод в апреле т.г. произвел 287,836 тыс. тонн кокса валового 6%-ной влажности и 244,13 тыс. тонн кокса доменного в сухом весе.

Справка УНИАН. ОАО «Авдеевский коксохимический завод» - крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие. На заводе выпускается около 30 видов продукции, основной из которых является кокс для металлургии. АКХЗ входит в Дивизион угля и кокса Группы "Метинвест".

"Метинвест" - международная вертикально-интегрированнаягорно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий Группы "Метинвест" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии. Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.

ООО «Метинвест Холдинг» - управляющая компания Группы "Метинвест".