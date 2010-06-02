Сделка по продаже “Ильич-Стали” состоялась без нарушений

Директор регистратора акций ЗАО “Ильич-Сталь” - “Украинской регистрационной компании” (УРК) Ксения МУРЫЛЕВА заявляет о том, что продажа акций “Ильич-Сталь” состоялась без нарушений законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в ходе пресс-конференции.

При этом она отметила, что офис УРК никем не блокировался и компания работает в нормальном режиме.

В свою очередь директор инвестиционной компании "GPI Капитал" Сергей ВЕЛИКАНОВ заявил, что в апреле 2009 года, в рамках выполнения договора на брокерское обслуживание ЗАО «Ильич-Сталь», компания "GPI Капитал" получила поручение на продажу акций «Ильич-Сталь» и выполнила его. В подтверждение своих слов С.ВЕЛИКАНОВ представил журналистам соответствующую доверенность, подписанную председателем правления ЗАО «Ильич-Сталь» Владимиром БОЙКО и исполнительным директором ЗАО «Ильич-Сталь» Александром РЫБКО. Кроме того, журналистам были предоставлены копии протокола заседания правления ЗАО «Ильич-Сталь» от 6 апреля 2009 года, на котором было принято решение о продаже 100% акций ЗАО. «Среди представленных вам документов прямое указание о совершении сделки по продаже акций ЗАО «Ильич-Сталь», в которых определены рамочные цены продажи акций и другие условия договоров продажи. Кроме того, среди документов письменный отказ существующих акционеров ЗАО «Ильич-Сталь» от преимущественного права на приобретение акций ЗАО, которые продаются третьими лицами и самим обществом», – сказал С.ВЕЛИКАНОВ, обращаясь к журналистам на пресс-конференции.

Он также отметил, что исполнению заявки на продажу акций ЗАО «Ильич-Сталь» предшествовала длительная работа по консолидации акций ЗАО «Ильич-Сталь» на самом ЗАО. «Нужно понимать, что ЗАО «Ильич-Сталь» владеет более 90% акций ОАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» и на протяжении длительного периода организация арендаторов меткомбината действительно была акционером ЗАО «Ильич-Сталь». Вместе с тем, весной 2009 года, в результате выкупа ЗАО «Ильич-Сталь» акций собственной эмиссии организации арендаторов, сложилась ситуация, в которой ЗАО «Ильич-Сталь» владело практически 100% пакетом своих акций. Эта информация является открытой и соответствует действительности», - уточнил С.ВЕЛИКАНОВ и добавил: «В последнее время в СМИ сообщалось, что упомянутые действия происходили в рамках подготовки к персонификации акций ЗАО «Ильич-Сталь» среди членов организации арендаторов ММК им.Ильича. Вместе с тем, считаю необходимым довести до вашего сведения, что в ходе консультаций, в которых я участвовал, никогда не ставился вопрос об обмене долей членов организации арендаторов меткомбината на акции ЗАО «Ильич-Сталь».

Кроме того, по словам С.ВЕЛИКАНОВА, в ходе подготовки сделок, по поручению руководства меткомбината, он консультировался со специалистами Антимонопольного комитета касательно продажи акций ММК им.Ильича. «Это делалось потому, что следствием такой продажи могла бы стать концентрация крупного пакета акций ММК им.Ильича в одних руках. В результате, сделка была оформлена таким образом, что разрешения АМК не потребовалось. Все вышеприведенные факты свидетельствуют о том, что продажа акций ЗАО «Ильич- Сталь» планировалась руководством ММК им.Ильича давно и тщательно», - подытожил С.ВЕЛИКАНОВ.

Как сообщал УНИАН, 27 мая на сайте газеты трудового коллектива ОАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» «Ильичевец» было размещено сообщение о том, что офис «Украинской регистрационной компании», которая осуществляет ведение реестра акций ММК им. Ильича и ЗАО «Ильич-Сталь», захвачен неизвестными.

По данным издания, группа неизвестных блокировала доступ сотрудников к рабочим местам, а директору «Украинской регистрационной компании» было сообщено, что на его место уже назначен новый руководитель.

Напомним, 26 мая в ходе пресс-конференции представитель компании «Формигос Холдинг Лтд.» (Кипр) Б.ПОДОЛЬСКИЙ заявил о том, что 90% акций ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» были приобретены в интересах российской компании.

По его словам, компании «Формигос Холдинг Лтд.», «Ривейн Лтд.», а также несколько других компаний выкупили 100% акций ЗАО «Ильич-Сталь», которому принадлежат около 90% акций ММК им. Ильича.

Вместе с тем, генеральный директор ММК им. Ильича Владимир БОЙКО опровергает информацию о продаже предприятия, заявляя о рейдерской атаке на меткомбинат.

Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

ММК им. Ильича по итогам 2009 года сократил производство основных видов продукции на 19,6-29,2% по сравнению с 2008 годом.

ОАО «ММК имени Ильича» – коллективное предприятие. Владельцем контрольного пакета акций ОАО (более 90%) является ЗАО «Ильич-Сталь». В свою очередь учредителем ЗАО является организация арендаторов предприятия.