Азаров: в деле ММК им.Ильича "в ближайшее время поставим точку"

Комиссия по борьбе с рейдерством в ближайшее время изучит ситуацию в ОАО “Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича”.

Как передает корреспондент, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на брифинге.

Он подчеркнул, что соответствующее поручение было дано Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

"Такое поручение дано комиссии по борьбе с рейдерством во главе с вице-премьер-министром Владимиром СИВКОВИЧЕМ. Президент дал все необходимые поручения правоохранительным органам в том числе. Поэтому, я думаю, что мы в этом вопросе в ближайшее время поставим точку", - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, председатель правления – генеральный директором ОАО “Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича” Владимир БОЙКО попросил Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА вмешаться в ситуацию вокруг “колоссальной рейдерской атаки” на предприятие.

Напомним, 27 мая на сайте газеты трудового коллектива ОАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» «Ильичевец» было размещено сообщение о том, что офис «Украинской регистрационной компании», которая осуществляет ведение реестра акций ММК им. Ильича и ЗАО «Ильич-Сталь», захвачен неизвестными.

По данным издания, группа неизвестных блокировала доступ сотрудников к рабочим местам, а директор «Украинской регистрационной компании» был поставлен в известность, что на его место уже назначен новый руководитель.

Ранее, 26 мая, представитель компании «Формигос Холдинг Лтд.» (Кипр) Борис ПОДОЛЬСКИЙ заявил, что 90% акций ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» были приобретены в интересах российской компании.

По его словам, компании «Формигос Холдинг Лтд.», «Ривейн Лтд.», а также несколько других компаний выкупили 100% акций ЗАО «Ильич-Сталь», которому принадлежат около 90% акций ММК им. Ильича.

Вместе с тем генеральный директор ММК им. Ильича В.БОЙКО опровергал информацию о продаже предприятия, заявляя о рейдерской атаке на меткомбинат.

Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

ОАО «ММК имени Ильича» – коллективное предприятие. Владельцем контрольного пакета акций ОАО (более 90%) является ЗАО «Ильич-Сталь». В свою очередь учредителем ЗАО является организация арендаторов предприятия.