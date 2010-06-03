Бойко не исключает объединения ММК им.Ильича с другими компаниями

Председатель правления, генеральный директор ОАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» Владимир БОЙКО не исключает, что комбинат может в перспективе рассмотреть вопрос об объединении с компаниями, имеющими собственную сырьевую базу.

Как сообщает газета трудового коллектива ММК им.Ильича «Ильичевец», об этом В.БОЙКО заявил в ходе пресс-конференции в Мариуполе 2 июня.

«Когда отобьем атаки, вернем собственность и все восстановим, в перспективе будем рассматривать вопрос об объединении», - цитирует издание гендиректора комбината.

По его словам, без собственного концентрата, кокса и руды комбинату будет сложно. «Если бы сегодня решился вопрос с возвратом НДС, мы бы нормально жили и развивались, но с начала года нам вернули только 250 млн. грн., а отвлеченных средств уже свыше 1 млрд.», - подытожил В.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, 3 июня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Комиссия по борьбе с рейдерством в ближайшее время изучит ситуацию в ОАО “Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича”.

Премьер подчеркнул, что соответствующее поручение было дано Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Напомним, что 26 мая представитель компании «Формигос Холдинг Лтд.» (Кипр) Борис ПОДОЛЬСКИЙ заявил, что 90% акций ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» были приобретены в интересах российской компании.

По его словам, компании «Формигос Холдинг Лтд.», «Ривейн Лтд.», а также несколько других выкупили 100% акций ЗАО «Ильич-Сталь», которому принадлежат около 90% акций ММК им. Ильича.

Вместе с тем генеральный директор ММК им. Ильича В.БОЙКО опровергал информацию о продаже предприятия, заявляя о рейдерской атаке на меткомбинат.

Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

ОАО «ММК имени Ильича» – коллективное предприятие. Владельцем контрольного пакета акций ОАО (более 90%) является ЗАО «Ильич-Сталь». В свою очередь учредителем ЗАО является организация арендаторов предприятия.