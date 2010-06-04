ВВП в еврозоне в первом квартале вырос на 0,2%

По уточненным данным, в 1-м квартале 2010 года ВВП в еврозоне и во всех странах - членах ЕС (ЕС-27) – вырос на 0,2% по сравнению с четвертым кварталом 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с первым кварталом 2009 года, ВВП в первом квартале 2010 года вырос на 0,6% в еврозоне и на 0,5% - в ЕС-27.

Как сообщал УНИАН, в четвертом квартале 2009 года ВВП не изменился в еврозоне и вырос на 0,1% в ЕС-27.

В 2009 году ВВП в еврозоне снизился на 4,1%, в ЕС-27 – на 4,2% по сравнению с 2008 годом.

С 1 января 2009 году в зону евро входит 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Словакия, Кипр и Мальта.