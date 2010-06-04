Цены на газ для промышленных предприятий не снижены

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство не снизило цены на природный газ для промышленных предприятий по результатам новых договоренностей с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Сегодня все предприятия Украины получили новую цену на газ, уже после договоренности ЯНУКОВИЧА. Цены, которые выставлены на газ промышленным предприятиям, малому и среднему бизнесу после того, как ЯНУКОВИЧ, по сути, сдал Крым, сегодня такие же, как те, что выставляло наше правительство в кризис в 2009 году, но без сдачи национальных интересов и без какого-либо разрушения наших настоящих украинских стратегий. Снижение цены на 100 долларов – это был большой обман, который прикрывал большое предательство", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ напомнила, что после подписания соглашений с Россией о продлении сроков пребывания Черноморского флота РФ в Украине в обмен на снижение цены на природный газ на 100 долларов новая власть обещала стабильность тарифов как для населения, так и для промышленных предприятий.

"Сегодня в городе Киеве, в городе Севастополе, во многих других городах Украины идет достаточно существенное - от 40% до иногда двух раз - повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Я думаю, что после такой социальной политики бедных людей не будет – останутся только нищие. Поэтому я напоминаю вам слова ЯНУКОВИЧА, что он на 100 долларов снизит цену на газ, и потому все тарифы на тепло, на горячую воду, как и цены на газ, останутся стабильными на многие годы. Это его обещания. Сегодня мы видим, что все делается абсолютно диаметрально противоположное", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.