За 2-3 недели «инвентаризируют» вопросы по крейсеру «Украина»

В течение двух-трех недель будет проведена «инвентаризация» всех вопросов по достройке крейсера «Украина».

Об этом УНИАН сообщил депутат Государственной думы РФ, председатель подкомитета по военно-техническому сотрудничеству Михаил НЕНАШЕВ.

«Как мне говорят коллеги, еще недели две-три необходимо для уточнения всех вопросов. Через это время будет ясность цены модернизации и достройки корабля, будет ясно, какое необходимо поставить для него вооружение и технику с российской стороны, и время, через которое крейсер «Украина» может быть достроен и выведен в состав флота», - сказал М.НЕНАШЕВ.

По его словам, сейчас идут переговоры по включению этого крейсера в состав ВМС России.

Также он отметил, что уточнения требует также нормативная база двух стран.

В частности, по его словам, в Украине есть много нормативных актов, которые нужно отрегулировать, чтобы Россия могла поставить для этого корабля свою технику, а украинские предприятия могли ее интегрировать в этот крейсер.

М.НЕНАШЕВ добавил, что сейчас идет проработка вопроса на уровне Объединенной судостроительной корпорации России и профильного министерства Украины.

«Сейчас идет процесс инвентаризации этого проекта», - подчеркнул М.НЕНАШЕВ.

Как сообщал УНИАН, 17 мая Президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ договорились о достройке ракетного крейсера «Украина». Говоря, в частности, о перспективах сотрудничества в отрасли судостроения, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что главы государств договорились о достройке с помощью российской стороны проекта 1164 - ракетного крейсера «Украина», который сейчас находится в Николаеве на судостроительном заводе имени 61-го коммунара.

«Этот проект для нас имеет принципиальное значение, потому что он стоит уже многие годы, имея 95% готовности», - отметил В.ЯНУКОВИЧ. Как подчеркнул Президент Украины, без российской стороны этот крейсер достроить невозможно.

Как сообщалось, Украина в 1993 году получила от России недостроенный ракетный крейсер «Украина», который из-за нехватки средств так и не был достроен на Черноморском судостроительном заводе им. 61-го коммунара. Многократные попытки продать крейсер России или третьей стороне были неудачными. На крейсере дважды формировался экипаж из состава ВМС ВС Украины и дважды расформировывался.