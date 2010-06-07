ММК им. Ильича должен в суде отстоять свою позицию

Председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК считает, что Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича и его генеральный директор Владимир БОЙКО должны в суде отстоять свою позицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции. Говоря о нынешнем положении дел на комбинате в связи с его продажей, губернатор отметил, что ситуация за последнюю неделю не изменилась, и подчеркнул, что она должна перейти в юридическую плоскость.

«На сегодняшний день, кроме той информации, которая есть, ничего другого нет. Есть судебная перспектива, которая однозначно будет. Там должны работать не эмоции, а юристы, что сегодня и делается», – сказал А.БЛИЗНЮК.

При этом он согласился с журналистами, что для распространения неправдивой информации и фиктивной газеты «Ильичевец» были задействованы чьи-то большие деньги. «Это и понятно – ведь 240 млн. грн. заплачено за комбинат, а комбинат стоит где-то 2 млрд. долл. Это разве маленькие деньги?» – сказал губернатор.

Напомним, по информации СМИ, 4 июня на улицах Мариуполя начали раздавать фальшивую газету «Ильичевец», причем, в исходных данных был указан главный редактор газеты трудового коллектива комбината. Однако, по словам главреда «Ильичевца» Григория ШВЕДА, данное издание является подделкой.

«Никакого экстренного, как и обычного выпуска, газеты «Ильичевец» в пятницу, 4 июня, не выходило и в печать не подписывалось. Кроме того, авторы и изготовители фальшивки, видимо, торопясь, издали ее форматом, не соответствующим стандартному формату нашей газеты, использовали верстку и шрифты, абсолютно несвойственные «Ильичевцу».

Кроме того, вместо корпоративного сайта комбината в газете был указан сайт города Ильичевска, а также использованы фотографии производства, не имеющего отношения к ММК им. Ильича.

В свою очередь, как сообщили УНИАН в пресс-центре ММК им. Ильича, гендиректор комбината В.БОЙКО сейчас проводит встречи с работниками структурных подразделений предприятия и разъясняет трудящимся истинное положение дел и свою позицию.

Он напоминает, что об этой ситуации в известность поставлен Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, и заверяет, что предприятие будет отстаивать свои интересы в суде. «Мы отстоим наше предприятие. Иначе быть не может», – уверяет В.БОЙКО. При этом он подчеркивает: «Я уже не раз говорил, что никаких документов на продажу акций не подписывал. И если моя подпись подделана, мы докажем, что это фальсификация».

Как сообщал УНИАН, 26 мая представитель компании «Формигос Холдинг Лтд.» (Кипр) Борис ПОДОЛЬСКИЙ заявил, что 90% акций ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» были приобретены в интересах российской компании.

По его словам, компании «Формигос Холдинг Лтд.», «Ривейн Лтд.», а также несколько других выкупили 100% акций ЗАО «Ильич-Сталь», которому принадлежат около 90% акций ММК им. Ильича.

Вместе с тем, генеральный директор ММК им. Ильича В.БОЙКО опровергал информацию о продаже предприятия, заявляя о рейдерской атаке на меткомбинат.

3 июня т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Комиссия по борьбе с рейдерством в ближайшее время изучит ситуацию на ММК им. Ильича. Премьер подчеркнул, что соответствующее поручение было дано Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ.

Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

ОАО «ММК имени Ильича» – коллективное предприятие. Владельцем контрольного пакета акций ОАО (более 90%) является ЗАО «Ильич-Сталь». В свою очередь, учредителем ЗАО является организация арендаторов предприятия.