Необходимо создать следственную комиссию по ММК им. Ильича

Комитет Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства инициирует создание парламентской следственной комиссии, которая разберется в ситуации, сложившейся вокруг ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, об этом заявила глава комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ на специальном рабочем заседании комитета, посвященном вопросам смены собственника ЗАО «Ильич-Сталь» и ОАО "ММК им. Ильича".

«Отсутствие четкого и прозрачного законодательства и координации государственных органов контроля над оборотом акций украинских предприятий, позволяет совершать манипуляции на рынке ценных бумаг, результаты которых становятся неожиданными даже для самого собственника», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. По ее словам, вызывает тревогу ситуация, которая сложилась вокруг крупнейшего металлургического предприятия страны. «Важно не только не допустить нарушения законов Украины, теневого перераспределения собственности, но и проследить за тем, чтобы ни в коем случае не пострадали интересы стотысячного коллектива работников предприятия», - сказала она.

По итогам заседания комитета принято решение инициировать создание следственной комиссии Верховной Рады по расследованию ситуации, сложившейся вокруг ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича», обратиться к Президенту и в Кабинет министров с просьбой взять на контроль развитие ситуации, а также направить запросы во все государственные и частные организации, причастные к осуществлению сделки по смене собственника, для получения объективной информации о законности проведенной операции.

До создания следственной комиссии Верховной Рады решено создать временную следственную комиссию при комитете.

Как сообщал УНИАН, 26 мая т.г. представитель компании «Формигос Холдинг Лтд.» (Кипр) Борис ПОДОЛЬСКИЙ заявил, что 90% акций ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» были приобретены в интересах российской компании.

По его словам, компании «Формигос Холдинг Лтд.», «Ривейн Лтд.», а также несколько других выкупили 100% акций ЗАО «Ильич-Сталь», которому принадлежат около 90% акций ММК им. Ильича.

Вместе с тем, генеральный директор ММК им. Ильича В.БОЙКО опровергал информацию о продаже предприятия, заявляя о рейдерской атаке на меткомбинат.

3 июня т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Комиссия по борьбе с рейдерством в ближайшее время изучит ситуацию на ММК им. Ильича. Премьер подчеркнул, что соответствующее поручение было дано Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

ОАО «ММК имени Ильича» – коллективное предприятие. Владельцем контрольного пакета акций ОАО (более 90%) является ЗАО «Ильич-Сталь». В свою очередь, учредителем ЗАО является организация арендаторов предприятия.