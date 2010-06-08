ХСЗ передал норвежской компании четвёртое судно

Херсон. Сегодня Херсонский судостроительный завод торжественно передал заказчику - норвежской компании Kleven Maritime - четвёртое судно из серии снабженцев-якореукладчиков проекта VS 491 CD.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ХСЗ, головное судно данной серии было передано заказчику в марте 2009 года.

Проект VS 491 CD разработан норвежской компанией «VIK-SANDVIK».

Построенное судно «SIEM AMETHYST» предназначено для выполнения операций с якорями, буксировки и снабжения буровых платформ.

Его длина составляет 91,0 м, ширина - 22,0 м, высота борта - 9,6 м.

В торжественной церемонии передачи судна приняли участие глава Херсонской областной государственной администрации Анатолий ГРИЦЕНКО, председатель Херсонского областного совета Владимир ДЕМЕХИН, представитель компании «Kleven Maritime Густав Йохан НИДАЛ.

Г.НИДАЛ отметил высокое качество построенного судна и сказал о возможности размещения новых контрактов на ХСЗ в ближайшем будущем.

Первый заместитель генерального директора «Смарт-холдинг» по развитию и управлению активами Алексей ТИМОФЕЕВ в своем выступлении подчеркнул: «К сожалению, сегодня кризис в различных отраслях, не обошел он и судостроение. Но от имени «Смарт-холдинга» хочу гарантировать, что компания будет делать всё, что должен делать хозяин предприятия, а завод будет получать всё, что необходимо, и, возможно, в нынешних условиях с точки зрения поддержки и финансирования».

На данный момент на Херсонском судостроительном заводе на стадии строительства находятся речные танкеры проектов VEKA 125 и CT 707. В работе - 13 судоремонтных контрактов.

Объем реализованной продукции за 4 месяца 2010 г. составил на ХСЗ 134,6 млн. грн.

Справка УНИАН. Херсонский судостроительный завод (ХСЗ) основан в 1951 г. Основными видами деятельности ОАО «ХСЗ» являются строительство и ремонт судов, производство металлоконструкций и обработка металла. Основные заказчики - предприятия из Норвегии, Голландии, Белиза, Барбадоса и Мальты.

В 2004 году группа компаний «Смарт» приступила к разработке концепции судостроительного субхолдинга в стратегическом партнерстве с Херсонским судостроительным заводом. В результате завод получил необходимое финансирование и смог набрать достаточный портфель заказов.

В 2008 году Energees Investments (инвестиционная компания «Смарт-холдинга») получила разрешение Антимонопольного комитета Украины на приобретение пакета акций в Херсонском судостроительном заводе.

"Смарт-холдинг" занимается развитием проектов в горно-металлургическом комплексе (как акционер группы компаний "Метинвест" и Яковлевского ГОКа), в производстве нерудных материалов (предприятия субхолдинга "Смарт-Нерудпром"), в судостроении (субхолдинг на базе Херсонского и Черноморского судостроительных заводов), в АПК (субхолдинг "Сагро" и группа компаний "Верес"), осуществляет проект строительства глубоководного порта Очаков и управляет рядом предприятий в других отраслях экономики.