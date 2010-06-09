"Северсталь": мы не имеем отношения к ситуации на "Запорожстали"

ОАО "Северсталь" не имеет отношения к текущей ситуации вокруг украинского меткомбината "Запорожсталь". Таким образом агентству УНИАН в пресс-службе “Северстали” прокомментировали появившиеся в некоторых украинских СМИ сообщения со ссылкой на слова первого вице-премьер-министра Украины Андрея Клюева, который якобы сказал, что “Северсталь” покупает “Запорожсталь”.

Как сообщал УНИАН, 4 июня во время визита в Запорожье А.Клюев, отвечая на вопрос журналистов о ситуации вокруг продажи “Запорожстали” сказал, что он не может прокомментировать – кто покупает украинский комбинат, поскольку в настоящее время вокруг комбината идут судебные разбирательства.

Справка УНИАН. ОАО "Запорожсталь" работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др., занимая монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

Продавцом «Запорожстали» выступили бизнесмены Эдуард Шифрин и Алексей Шнайдер. Им принадлежит 50% акций комбината.