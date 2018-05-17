Глава правления ЗЗФ: «Государство вряд ли заинтересовано в остановке трех крупных метзаводов»

«Я не думаю, что государство заинтересовано в том, чтобы остановились три крупных металлургических завода Запорожья»… Интервью председателя правления ОАО «Запорожский завод ферросплавов» Павла Кравченко.

- Павел Александрович, расскажите о текущей ситуации на полигоне шлаковых отвалов «Балка Средняя». Удалось ли урегулировать конфликт?

Сейчас на шлаковых отвалах находятся сотрудники частной охранной организации и Государственной службы охраны. Они расставили своих людей на проходной на территории отвалов и по периметру полигона. Пока они не совершают каких-либо действий.

- Эта охранная фирма препятствует ввозу шлаков на полигон и их вывозу для дальнейшей переработки?

В первые дни после захвата полигона движение транспорта на полигон и обратно было заблокировано. Сейчас никаких помех с их стороны нет. Но само присутствие посторонних людей на шлаковых отвалах и те методы, с помощью которых они зашли на полигон, дают повод ожидать, что в любой момент ситуация может измениться к худшему. Когда губернатор создал спецкомиссию для расследования ситуации на полигоне, мы сначала вздохнули с облегчением. Но события, которые произошли 1 июня, я имею ввиду повторный захват нашего участка на «Балке Средней» с выламыванием замков, сломанным шлагбаумом, угрозами сотрудникам, показали, что расслабляться рано.

- Со стороны пребывающих на территории полигона лиц не было каких-либо заявлений о их намерениях?

На полигоне находятся охранники, которые, как мне кажется, не совсем понимают, зачем они там, поэтому и объяснить ничего не могут. Но, исходя из тех бесед, которые у нас состоялись с теми или иными должностными лицами, которые руководили этими людьми, можно сделать вывод, что их задача – отобрать шлаковые отвалы у нашего предприятия.

Одна из проблем, которые существуют на сегодняшний день, – и сотрудники частной охранной фирмы, и представители ГСО, которые присутствуют на полигоне, даже не предоставили каких-либо документов, удостоверяющих их личности. Мы хотели бы получить список тех людей, которые будут находиться на территории шлаковых отвалов, поскольку это все-таки режимный объект. Работающий там цех не простой, им разливается горячий металл, тут нельзя находиться без спецодежды. Здесь проходят маневры железнодорожного транспорта. По сути, если с кем-либо из этих людей что-нибудь случится, то я, как директор предприятия, в аренде у которого находится земля, должен буду нести ответственность.

- Какая реакция трудового коллектива на события?

Трудовой коллектив, с одной стороны, возмущен, а с другой – озабочен и встревожен.

Работу нашего цеха, расположенного на территории шлаковых отвалов, обеспечивает практически 70% структурных подразделений ЗФЗ. Это цеха, которые выгружают металлы, контролируют соблюдение технологии со стороны «Балки» - и железнодорожный цех, и ремонтно-строительный цех, энергосиловой цех, который занимается водой, светом и прочим, отдел управления экологии, сфера деятельности главного механика, главного электрика, инженерные службы. Все они занимаются тем, чтобы данный цех соответствовал тем правилам, которые установлены на заводе. И вдруг появляется группа людей в спортивных костюмах, которые выгоняют работников с трудовых мест. Понятно, что трудовой коллектив возмущен этим. На «Днепроспецстали» ситуация вообще была вопиющая – работников завода вывезли за территорию полигона в неизвестном направлении, якобы для дачи каких-то показаний.

А озабочены работники завода следующим моментом. В течение последних лет мы только тем и занимались, что устраняли колоссальные проблемы, касающиеся технологии, экологии, организации, которые были спровоцированы теми частными компаниями, которые ранее разрабатывали шлаковые отвалы. Проблемы были настолько велики, что о понятиях экологии вообще не шла речь, техника безопасности, можно сказать, на полигоне отсутствовала полностью.

- Расскажите о тех природоохранных и экологических мероприятиях, которые были проведены ЗЗФ на «Балке Средней».

Были устранены нарушения по нескольким направлениям. Первое - это нарушение предыдущими эксплуатантами водоносных горизонтов. Под шлаковыми отвалами находятся водоносные горизонты, и если не соблюдать правила работы с этими водоносными горизонтами, можно спровоцировать попадание вредных элементов в воду – сначала в Нагорную канаву, которая течет вдоль «Балки Средней», а потом и в Днепр. Когда мы вернулись к использованию полигона, оказалось, что на наших шлаковых отвалах был вырыт достаточно глубокий котлован, в котором скопились атмосферные и грунтовые воды с вкраплениями шлаковой массы. Экологическая инспекция потребовала от нас засыпать этот котлован, поскольку была нарушена сама подошва шлаковых отвалов и, соответственно, загрязнялись грунтовые воды. Мы засыпáли это озеро постепенно в течение года для того, чтобы восстановить ту основу, относительно которой формируются шлаковые отвалы.

Второе – были разрушены практически все скважины, с помощью которых проверяется состояние водоносных горизонтов, их соответствие экологическим требованиям. Нам пришлось вложить немалые деньги в их восстановление.

Третье – была практически разрушена и загружена шлаками 25-метровая санитарная зона, которая должна проходить по предписанию нашей экологической службы между Нагорной канавой и шлаковыми отвалами. В некоторых случаях шлаки попадали в Нагорную канаву. Эту 25-метровую зону мы завершили расчищать в 2008 году. Сейчас там санитарная зона, она уже заросла зелеными насаждениями, и в полной мере соответствует экологическим нормам.

Но есть еще одна проблема. На сегодняшний день объем накопленных на полигоне шлаков практически на 90% заполнил все имеющиеся площади. И сегодня мы ищем способы сокращения этого объема. Мы пытаемся текущие шлаки либо реализовывать, либо найти другие места для их хранения. Перезагруженность полигона шлаками может привести к тому, что любые работы, которые там могут начаться, приведут к нарушению экологического баланса, которого с трудом удалось достичь.

- Имела ли место та экологическая проверка, на основании которой было составлено предписание прокурором Заводского района?

У нас на заводе ее не было. Мы приглашали на заседание специальной комиссии (созданной губернатором Запорожской области) представителя экологической инспекции, откуда пришло письмо о нарушениях. Но каких-либо замечаний не было. Могу сказать, что экологическая инспекция и Управление экологии по Запорожской области работают достаточно жестко, они умеют добиваться выполнения тех требований, которые касаются экологии. Здесь надо отдать им должное. И хотя мы иногда с ними ругаемся, но они, на мой взгляд, правильно выполняют свою работу.

- Можно ли сказать, что отвалы «Балки Средней» уже выработаны? Если так, то на что претендует оцепившая территорию предприятия фирма?

Действительно, это именно так. Для того чтобы выделить шлакометаллическую смесь, требуются высокие технологии переработки. 20-40 лет назад технологии производства ферросплавов были не очень высокими, и на подошве наших шлаковых отвалов действительно сохранились слои шлаков, в которых содержится шлакометаллическая смесь. Но она находится в основном под железнодорожным полотном, на котором выполняется разгрузка шлаков из наших шлаковозов. Поэтому проводить какие-то работы там сегодня невозможно.

Что касается верхних слоев шлаковых масс, то те шлаки, которые мы производим в течение последних 4-5 лет, практически не содержат металла, либо же его извлечение даже самыми современными способами невозможно. Исключение составляют только шлаки, которые мы отвозим на отвалы для кратковременного хранения, чтобы не хранить их на территории завода, которая находится в черте города. Потом, когда возникает потребность, мы часть шлаков, в которых присутствует вкрапление металлической фазы, возвращаем обратно на производство. Там под действием атмосферы шлаки начинают разрушаться, и появляется возможность извлечь шлакометаллическую смесь. Так выглядит технология.

Иногда мы развозим шлаки благотворительно по селам – для строительства дорог, подсыпаем дорогу, ведущую к шлаковым отвалам. Мы консультировались с несколькими компаниями по поводу магнитной сепарации, но они сказали, что в текущих шлаках у нас металла нет.

Единственный вариант «заработать» на разработке отвалов – добраться до подошвы шлаковых отвалов, которая была сформирована 30-40 лет назад. Но в этом случае могут возникнуть определенные экологические угрозы. Порядка 40 лет назад завод производил такой металл как феррохром (сплав железа и хрома (около 60%), который применяется для легирования стали и сплавов – ред.). Феррохромное производство экологически опасно для населенных пунктов. Если ранее завод находился за чертой города, то это было допустимо. На сегодняшний день, если перерабатывать шлаки, содержащие феррохром, в необорудованных местах, можно вызвать громадные проблемы в отношении жителей Запорожья. Мы можем выпустить джина из бутылки – об этом должна общественность Запорожья знать.

- Можно ли назвать «цену конфликта»?

Мы специально для работы со шлакометаллическими смесями, в том числе, с теми, которые остаются на территории завода и которые мы размещаем на шлаковых отвалах кратковременно, строим две печи постоянного тока. Они разработаны специально под технологии нашего завода. Подобную технологию еще не применяли наши коллеги со Стахановского и Никопольского ферросплавных заводов. Их спроектировали с верхней загрузкой, так чтобы мы знали, что туда загружается, какой химсостав смеси. Строительство печей обходится нам примерно в 17 миллионов гривень. Одну печь мы планируем запустить уже до конца лета. Она предназначена не только для работы со шлакометаллическими смесями, но и для работы с отсевами.

Если взять ту подошву, о которой мы говорили (30-40-летней давности), из нее может быть извлечено металла 200-300 тысяч тонн. По деньгам это получается порядка 100 миллионов долларов. Но это в случае, если использовать технологии, которые есть у нас на заводе. Вы понимаете, это достаточно лакомый кусок. Но иногда ради такой прибыли люди идут на любые нарушения, и возникает вопрос – они понимают, что может случиться в результате всего этого?

Давайте вернемся конкретно к фирме, которая предъявляет претензии на полигон, выступая якобы в интересах государства. Но, насколько я понимаю, государство, а не какая-то частная компания из четырех человек, должно предъявлять претензии, если они существуют, поскольку между государством и ЗЗФ есть договор о передаче в пользование заводу земельного участка полигона «Балка Средняя» для размещения там шлаков. Но на сегодняшний день позиция государственных органов мне непонятна. Если бы к нам обратились специалисты, скажем из Минприроды, или другого ведомства, это было бы логично. К тому же я не думаю, что государство заинтересовано в том, чтобы остановились три крупных металлургических завода.

- Расскажите подробнее о реакции органов прокуратуры на происходящее на «Балке Средней». Вам удалось получить какие-либо объяснения по событиям произошедшим 27 мая и 1 июня?

Каких-то вразумительных ответов от них на сегодняшний момент мы не получили. Нет правовой оценки действий органов правопорядка и ГСО. Нет правовой оценки способов разрешения данного конфликта без применения силы. Нет оценки действий «Беркута» относительно вывоза сотрудников «Днепроспецстали», когда людей вывозили для дачи каких-то показаний.

- Известна ли уже позиция относительно произошедших событий нового прокурора области Вячеслава Павлова?

Пока мы не видим какой-то реакции со стороны областного прокурора. Есть только поручение губернатора специально созданной комиссии разобраться в этом конфликте. При этом отмечу, что губернатор пока не участвовал в заседании данной комиссии.

- Есть информация, что в событиях на полигоне фигурировали депутаты Запорожского областного совета, в частности Коваленко. Имеют эти слухи реальное основание?

Конечно, имеют. Депутат облсовета Валерий Викторович Коваленко непосредственно был у нас на шлаковых отвалах, он представился заместителем генерального директора частной фирмы, оцепившей отвалы. То, что он является депутатом областного совета, не секрет.

- Насколько велика вероятность того, что в попытке захвата полигона могут быть замешаны криминальные элементы?

События вокруг шлаковых отвалов говорят о том, что такое предположение очень близко к истине. Понимаете, шлаковые отвалы в Запорожье раньше были очень напряженной зоной. Там были и перестрелки, и убийства. Но за последние годы металлургические предприятия убрали все частные компании с полигона, привели его в порядок, приступили к работе по технологии, согласованной со всеми инстанциями, в том числе и экологическими. Ситуация тут нормализовалась.

Я беседовал с представителем Минпромполитики относительно ситуации на наших шлаковых отвалах, они так же обеспокоены тем, как разрешится вопрос с размещением шлаков. И пока речь о какой-либо разработке отвалов не идет. Главное – решить, как быть со шлаками. Уверен, что решение будет найдено. Губернатор настроен на конструктив, и областной прокурор, думаю, разберется в ситуации, и решение судов будет справедливым.

- Спасибо за беседу.

Беседу вел Игорь Марчик (для УНИАН)