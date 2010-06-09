Группе метпредприятий из-за долгов ограничено газоснабжение

Группе металлургических предприятий, в частности ММК им. Ильича, Днепровскому и Алчевскому меткобинатам, с 8 июня из-за долгов ограничено газоснабжение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК сообщил заместитель министра промышленной политики Украины Сергей БЕЛЕНЬКИЙ.

По его словам, долги предприятий за потребленный газ накопились с начала экономического кризиса.

Советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Виктор СЕРГЕЕВ уточнил, что долг Днепровского меткомбината им. Дзержинского составляет 192 млн. грн.

По данным представителя ММК им. Ильича, давление газа для предприятия снижено почти в два раза, что ведет к сокращению производства чугуна и другой металлопрдукции. «Если давление газа продолжит снижаться, это может привести к остановке основных агрегатов. Комбинат на грани остановки», - подчеркнул представитель ММК им. Ильича.

Причину долгов за газ представители предприятий объясняют невозвратом государством НДС. В частности, по ММК им. Ильича сумма невозврата НДС превышает 1,5 млрд. грн., что, по словам представителя комбината, несопоставимо больше суммы задолженности предприятия за потребленный газ.

Как сообщил С. БЕЛЕНЬКИЙ, проблема ограничения газоснабжения обсуждается на уровне правительства. По его словам, Минпромполитики будет делать все возможное, чтобы не допустить остановки предприятий.

Кардинально проблему можно решить, по мнению замминистра, после выпуска НДС-облигаций, реализовав которые, предприятия смогут расплатиться с газовыми долгами.