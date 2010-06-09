Минпромполитики инициирует продление действия антикризисных мер для ГМК

Министерство промышленной политики Украины инициирует продление на третий квартал текущего года действия постановления Кабинета Министров Украины №289 от 24 марта 2010 года об антикризисных мерах для горно-металлургического комплекса (ГМК).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра промышленной политики Украины Сергей БЕЛЕНЬКИЙ сегодня на балансовом совещании представителей предприятий ГМК в Днепропетровске.

По его словам, это связано с усложнившейся ситуацией в отрасли и снижением цен и спроса на металлопродукцию на мировом рынке.

«Насколько нам это удастся – покажет ближайшее будущее. С каждым кварталом это становится сложнее. Все мы знаем позицию Минтранса, «Укрзализныци» по поводу льгот на грузоперевозки», – отметил замминистра.

По его словам, Минпромполитики настаивает на создании Национальной комиссии регулирования транспорта (НКРТ), которая могла бы регулировать тарифы «Укрзализныци».

«Думаю, что правительство постепенно придет к пониманию, что этот орган необходим, поскольку транспортный монополист не может сам себе устанавливать тариф», – сказал С.БЕЛЕНЬКИЙ.

Также он сообщил, что сейчас рассматривается распоряжение Кабинета Министров о снижении стоимости услуг на перевалку грузов в морских торговых портах на 30%.

По его словам, рентабельность морских портов в Украине составляет 91%.

«Ни один меткомбинат не может похвастаться такими показателями», – отметил замминистра.

Справка УНИАН. Постановление Кабинета Министров №925 от 14 октября 2008 года «О первоочередных мерах по стабилизации ситуации, которая складывается в горно-металлургическом и химическом комплексе» предусматривает мораторий на повышение тарифов на электроэнергию и железнодорожные перевозки, а также льготные тарифы на природный газ для предприятий ГМК и химпрома.

Действие норм постановления в 2008-2009 годах ежеквартально продлевалось новыми правительственными постановлениями. В 2010 году срок действия постановления был продлен на первый, а затем и на второй квартал.