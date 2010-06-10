Украинские металлурги нарастили производство на 19-21%

Украинские металлурги за январь-май 2010 года нарастили производство основных видов продукции на 19-21% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель генерального директора объединения металлургических заводов «Металлургпром» Виктор ЛЕСОВОЙ вчера на балансовом совещании представителей предприятий ГМК в Днепропетровске.

По его данным, за январь-май т.г. метпредприятия произвели 11,843 млн. тонн чугуна, что на 19%, или 1,887 млн. тонн, больше, чем за 5 месяцев 2009 года.

Производство стали за отчетный период увеличилось на 21%, или 2,267 млн. тонн, – до 13,481 млн. тонн, производство общего проката – на 19%, или 2,158 млн. тонн – до 12,673 млн. тонн.

По словам В.ЛЕСОВОГО, в мае т.г. на метпредприятиях отмечен спад производства по сравнению с апрелем, что объясняется снижением спроса на металлопродукцию на мировом рынке, а также проблемами обеспечения ряда металлургических комбинатов железорудным сырьем.

Также гендиректор «Металлургпрома» отметил, что тенденция сокращения производства наблюдается и в июне. По его словам, за 7 дней текущего месяца среднесуточное производство чугуна составило 63 тыс. тонн против 77,4 тыс. тонн в мае т.г.